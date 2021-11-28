Гинцбург назвал преступлением отказ родителей от вакцинации детей

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал преступлением отказ от вакцинации детей против коронавируса.

«Если они [родители] любят своего ребенка, то они по отношению к нему совершают просто преступление [когда не разрешают прививаться]», — сказал Гинцбург 27 ноября в эфире канала «Россия 1».

Гинцбург отметил, что с появлением «Дельта»-штамма коронавируса дети стали болеть чаще. Более того, дети не только переносят инфекцию, но попадают в больницу и даже умирают от COVID-19, указал специалист.

24 ноября ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов в беседе с «Известиями» отметил, что в обществе сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.