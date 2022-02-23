Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

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На 23.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 473 пациента.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8808, нарастающим итогом 5818887.

Подтверждено за сутки 4156 случаев COVID-19:

- 1774 в г. Самара

- 583 в г. Тольятти

- 221 в Сергиевском районе

- 157 в г. Чапаевск

- 138 в г. Кинель

- 132 в г. Похвистнево

- 131 в г. Сызрань

- 119 в г. Жигулевск

- 100 в Кинель-Черкасском районе

- 98 в Похвистневском районе

- 92 в г. Отрадный

- 73 в Красноярском районе

- 61 в г. Новокуйбышевск

- 53 в Кинельском районе

- 46 в Борском районе

- 41 в Кошкинском районе

- 38 в Безенчукском районе

- 34 в Большечерниговском районе

- 33 в г. Октябрьск

- 32 в Приволжском районе

- 26 в Шигонском районе

- 25 в Хворостянском районе

- 22 в Пестравском районе

- 21 в Красноармейском районе

- 21 в Большеглушицком районе

- 21 в Исаклинском районе

- 20 в Нефтегорском районе

- 13 в Ставропольском районе

- 13 в Сызранском районе

- 8 в Елховском районе

- 7 в Клявлинском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Алексеевском районе

3836 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 320 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 305092 случая коронавируса.

Скончались 7021 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.

Дополнительно на 21.02.2022:

- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 348 на 100 тысяч населения (ПФО – 282, РФ – 302); лидеры в ПФО – Республика Удмуртия – 380, Пензенская область – 378, Республика Татарстан – 351;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 131 на 100 000 населения – 6 место в ПФО (ПФО – 113, РФ – 92); в начале списка в ПФО – Республика Удмуртия – 194, Пермский край – 177, Кировская область – 150;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 5 место в округе – 13,3% (ПФО – 3,4%, РФ – -11,7%); в начале списка в округе – Республика Башкортостан – 33,3%, Саратовская область – 28,7%, Республика Татарстан – 21,3%;

- выявлено за сутки пневмоний – 10 на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 18, Пензенская область и Республика Мордовия – 13;

- госпитализировано за сутки 13 человек на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 12). В начале списка – Кировская область – 16, Пермский край – 13.

Фото: оперштаб СО