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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

23 февраля 2022 14:44
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В Самаре за сутки заболели 1774 человека.

На 23.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 473 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8808, нарастающим итогом 5818887.
 Подтверждено за сутки 4156 случаев COVID-19:

- 1774 в г. Самара
- 583 в г. Тольятти
- 221 в Сергиевском районе
- 157 в г. Чапаевск
- 138 в г. Кинель
- 132 в г. Похвистнево
- 131 в г. Сызрань
- 119 в г. Жигулевск
- 100 в Кинель-Черкасском районе
- 98 в Похвистневском районе
- 92 в г. Отрадный
- 73 в Красноярском районе
- 61 в г. Новокуйбышевск
- 53 в Кинельском районе
- 46 в Борском районе
- 41 в Кошкинском районе
- 38 в Безенчукском районе
- 34 в Большечерниговском районе
- 33 в г. Октябрьск
- 32 в Приволжском районе
- 26 в Шигонском районе
- 25 в Хворостянском районе
- 22 в Пестравском районе
- 21 в Красноармейском районе
- 21 в Большеглушицком районе
- 21 в Исаклинском районе
- 20 в Нефтегорском районе
- 13 в Ставропольском районе
- 13 в Сызранском районе
- 8 в Елховском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Алексеевском районе
3836 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 320 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 305092 случая коронавируса.
Скончались 7021 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.

Дополнительно на 21.02.2022:
- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 348 на 100 тысяч населения (ПФО – 282, РФ – 302); лидеры в ПФО – Республика Удмуртия – 380, Пензенская область – 378, Республика Татарстан – 351;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 131 на 100 000 населения – 6 место в ПФО (ПФО – 113, РФ – 92); в начале списка в ПФО – Республика Удмуртия – 194, Пермский край – 177, Кировская область – 150;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 5 место в округе – 13,3% (ПФО – 3,4%, РФ – -11,7%); в начале списка в округе – Республика Башкортостан – 33,3%, Саратовская область – 28,7%, Республика Татарстан – 21,3%;
- выявлено за сутки пневмоний – 10 на 100 тысяч населения – 4 место в ПФО (ПФО – 6, РФ – 6), в начале списка – Республика Чувашия – 18, Пензенская область и Республика Мордовия – 13;
- госпитализировано за сутки 13 человек на 100 тысяч населения – 3 место в ПФО (ПФО – 10, РФ – 12). В начале списка – Кировская область – 16, Пермский край – 13.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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