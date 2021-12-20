Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

По муниципалитетам коронавирус распространялся так:
257 - в г. Самара,
237 - в г. Тольятти,
27 - в Красноярском районе,
15 - в г. Сызрань,
12 - в г. Новокуйбышевск,
9 - в Пестравском районе,
8 - в Волжском районе,
4 - в г. Похвистнево,
3 - в г. Октябрьск,
3 - Клявлинском районе,
2 - в Похвистневском районе,
2 - в Челно-Вершинском районе,
2 - в Кошкинском районе,
1 - в г. Кинель.
513 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;
69 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Фото: оперштаб СО