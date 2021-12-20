Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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По муниципалитетам коронавирус распространялся так:

257 - в г. Самара,

237 - в г. Тольятти,

27 - в Красноярском районе,

15 - в г. Сызрань,

12 - в г. Новокуйбышевск,

9 - в Пестравском районе,

8 - в Волжском районе,

4 - в г. Похвистнево,

3 - в г. Октябрьск,

3 - Клявлинском районе,

2 - в Похвистневском районе,

2 - в Челно-Вершинском районе,

2 - в Кошкинском районе,

1 - в г. Кинель.

513 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;

69 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Фото: оперштаб СО