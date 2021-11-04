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Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

4 ноября 2021 14:27
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В Самаре заболели за сутки 611 человек.

4 ноября в регионе подтверждено 1603 случая новой коронавирусной инфекции:

- 611 в г. Самара
- 369 в г. Тольятти
- 62 в г. Новокуйбышевск
- 51 в г. Отрадный
- 48 в г. Сызрань
- 41 в г. Кинель
- 35 в Нефтегорском районе
- 28 в Ставропольском районе
- 28 в Сергиевском районе
- 23 в Кинель-Черкасском районе
- 22 в г. Похвистнево
- 21 в г. Чапаевск
- 21 в Волжском районе
- 18 в Приволжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 17 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Похвистневском районе
- 14 в Кинельском районе
- 13 в Клявлинском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Красноярском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 7 в Борском районе
- 6 в Елховском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Сызранском районе
1441 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 162 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 139438 случаев коронавируса.

Скончались 4735 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 60, 61, 63, 68, 71, 72, 76, 79, 80, 84, 86, 88, 89, 95 лет, мужчины 63, 67, 78, 79, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 64, 80, 85 лет; мужчины 69, 84 лет;
женщины 74, 78 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 148,29, по стране - 166,61.
​​Коэффициент летальности в области - 3,4, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14360, нарастающим итогом 4155187.

 

Фото:  pixabay

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