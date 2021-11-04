Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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4 ноября в регионе подтверждено 1603 случая новой коронавирусной инфекции:

- 611 в г. Самара

- 369 в г. Тольятти

- 62 в г. Новокуйбышевск

- 51 в г. Отрадный

- 48 в г. Сызрань

- 41 в г. Кинель

- 35 в Нефтегорском районе

- 28 в Ставропольском районе

- 28 в Сергиевском районе

- 23 в Кинель-Черкасском районе

- 22 в г. Похвистнево

- 21 в г. Чапаевск

- 21 в Волжском районе

- 18 в Приволжском районе

- 18 в Богатовском районе

- 17 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Похвистневском районе

- 14 в Кинельском районе

- 13 в Клявлинском районе

- 13 в Пестравском районе

- 12 в Исаклинском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в Красноярском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 10 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 7 в Борском районе

- 6 в Елховском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Сызранском районе

1441 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 162 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 139438 случаев коронавируса.



Скончались 4735 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 60, 61, 63, 68, 71, 72, 76, 79, 80, 84, 86, 88, 89, 95 лет, мужчины 63, 67, 78, 79, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчины 72, 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 64, 80, 85 лет; мужчины 69, 84 лет;

женщины 74, 78 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 148,29, по стране - 166,61.

​​Коэффициент летальности в области - 3,4, в стране - 2,8.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14360, нарастающим итогом 4155187.

Фото: pixabay