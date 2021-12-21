Где в регионе подтверждены 574 случая новой коронавирусной инфекции

115

21 декабря в регионе подтверждено 574 случая новой коронавирусной инфекции:

- 204 в г. Самара

- 195 в г. Тольятти

- 24 в Борском районе

- 20 в г. Сызрань

- 19 в г. Отрадный

- 19 в г. Чапаевск

- 18 в Ставропольском районе

- 18 в г. Похвистнево

- 18 в г. Жигулевск

- 10 в Похвистневском районе

- 9 в Приволжском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Шигонском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Алексеевском районе

515 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 195236 случаев коронавируса.

Скончались 6097 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 65, 76, 83 лет;

женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

женщины 44, 75, 84 лет, мужчина 56, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 63, 64, 71, 76, 79, 89 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 68, 68, 74, 84 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 190,95, по стране - 204,97.

Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,91.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11014, нарастающим итогом 4811133.

Фото: pixabay