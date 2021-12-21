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Где в регионе подтверждены 574 случая новой коронавирусной инфекции

21 декабря 2021 14:16
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В Самаре за сутки заболели 204 человека.

21 декабря в регионе подтверждено 574 случая новой коронавирусной инфекции:

- 204 в г. Самара
- 195 в г. Тольятти
- 24 в Борском районе
- 20 в г. Сызрань
- 19 в г. Отрадный
- 19 в г. Чапаевск
- 18 в Ставропольском районе
- 18 в г. Похвистнево
- 18 в г. Жигулевск
- 10 в Похвистневском районе
- 9 в Приволжском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Шигонском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Алексеевском районе
515 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 59 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 195236 случаев коронавируса.

Скончались 6097 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 65, 76, 83 лет;
женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
женщины 44, 75, 84 лет, мужчина 56, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 63, 64, 71, 76, 79, 89 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 68, 68, 74, 84 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 190,95, по стране - 204,97.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,91.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11014, нарастающим итогом 4811133.

 

Фото:    pixabay

Теги: Коронавирус

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