Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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10 января в регионе подтверждено 210 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 86 в г. Самара

- 45 в г. Тольятти

- 17 в г. Кинель

- 16 в г. Сызрань

- 8 в г. Новокуйбышевск

- 6 в Волжском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 4 в Шигонском районе

- 4 в Борском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Приволжском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Отрадный

188 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202295 случаев коронавируса.



Скончались 6435 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 57, 65 лет, женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 74 лет;

женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 67, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания, онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 201,53, по стране - 217,06.

Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,97.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11025, нарастающим итогом 5045641.

Фото: pixabay