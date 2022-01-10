Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

10 января в регионе подтверждено 210 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 86 в г. Самара
- 45 в г. Тольятти
- 17 в г. Кинель
- 16 в г. Сызрань
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 4 в Шигонском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Отрадный
188 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202295 случаев коронавируса.
Скончались 6435 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 57, 65 лет, женщина 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 74 лет;
женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 67, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 201,53, по стране - 217,06.
Коэффициент летальности в области - 3,18, в стране - 2,97.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11025, нарастающим итогом 5045641.
Фото: pixabay