Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 октября в регионе подтвержден 791 случай новой коронавирусной инфекции:

- 293 в г. Самара

- 171 в г. Тольятти

- 34 в г. Новокуйбышевск

- 24 в г. Кинель

- 24 в г. Отрадный

- 19 в г. Сызрань

- 18 в Нефтегорском районе

- 15 в Кинель-Черкасском районе

- 14 в Ставропольском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 12 в Волжском районе

- 12 в Сергиевском районе

- 11 в г. Октябрьск

- 11 в Кинельском районе

- 9 в Кошкинском районе

- 9 в Приволжском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в Клявлинском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Пестравском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

774 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 4246 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 68, 81 года, мужчины 64, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 56, 58, 59, 73, 76, 79, 81, 84 лет, мужчины 42, 57, 57, 61, 80, 81, 82, 90 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщины 72, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 78 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;

мужчины 65, 66, 86 лет, женщины 71, 73, 78 лет;

женщина 48 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 132,98, по стране - 151,58.

Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,79.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16200.

Фото: оперштаб СО