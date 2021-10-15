Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 октября в регионе подтвержден 791 случай новой коронавирусной инфекции:
- 293 в г. Самара
- 171 в г. Тольятти
- 34 в г. Новокуйбышевск
- 24 в г. Кинель
- 24 в г. Отрадный
- 19 в г. Сызрань
- 18 в Нефтегорском районе
- 15 в Кинель-Черкасском районе
- 14 в Ставропольском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 12 в Волжском районе
- 12 в Сергиевском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 11 в Кинельском районе
- 9 в Кошкинском районе
- 9 в Приволжском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Пестравском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
774 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 4246 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 68, 81 года, мужчины 64, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 56, 58, 59, 73, 76, 79, 81, 84 лет, мужчины 42, 57, 57, 61, 80, 81, 82, 90 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщины 72, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 78 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы;
мужчины 65, 66, 86 лет, женщины 71, 73, 78 лет;
женщина 48 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 132,98, по стране - 151,58.
Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,79.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16200.
Фото: оперштаб СО