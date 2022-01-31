Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

82

На 31 января в регионе за сутки госпитализировано 194 пациента.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 22305, нарастающим итогом 5334773.

Подтверждено за сутки 2478 случаев COVID-19:

- 1370 в г. Самара

- 223 в г. Тольятти

- 156 в г. Кинель

- 147 в г. Сызрань

- 146 в г. Новокуйбышевск

- 127 в Волжском районе

- 65 в Красноярском районе

- 52 в г. Отрадный

- 49 в Кинельском районе

- 31 в Исаклинском районе

- 29 в Сызранском районе

- 25 в Хворостянском районе

- 19 в г. Октябрьск

- 14 в Безенчукском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 5 в Елховском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Алексеевском районе

2164 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 314 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 221750 случаев коронавируса.

Скончались 6693 человека (нарастающим итогом), в том числе 9 за сутки.

Дополнительно на 29 января:

- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 841 на 100 тысяч населения (ПФО – 686, РФ – 725); лидеры в ПФО – Пермский край – 909, Республика Чувашия – 899, Республика Башкортостан – 854;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 68 на 100 000 населения – 4 место в ПФО (ПФО – 49, РФ – 83); в начале списка в ПФО – Пермский край – 111, Кировская область – 73, Республика Удмуртия – 69;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 158% (ПФО – 140,6%, РФ – 106,4%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 242,1%, Ульяновская область – 229,6, Республика Татарстан – 216%;

- выявлено за сутки пневмоний – 1 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 4), в начале списка – Республика Чувашия, Республика Мордовия и Пензенская область – 8;

- госпитализировано за сутки 9 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 8, РФ – 8). В начале списка – Нижегородская область – 15, Республика Чувашия – 12, Республика и Пермский край – 10.