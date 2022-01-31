Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19

На 31 января в регионе за сутки госпитализировано 194 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 22305, нарастающим итогом 5334773.
Подтверждено за сутки 2478 случаев COVID-19:
- 1370 в г. Самара
- 223 в г. Тольятти
- 156 в г. Кинель
- 147 в г. Сызрань
- 146 в г. Новокуйбышевск
- 127 в Волжском районе
- 65 в Красноярском районе
- 52 в г. Отрадный
- 49 в Кинельском районе
- 31 в Исаклинском районе
- 29 в Сызранском районе
- 25 в Хворостянском районе
- 19 в г. Октябрьск
- 14 в Безенчукском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 5 в Елховском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Алексеевском районе
2164 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 314 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 221750 случаев коронавируса.
Скончались 6693 человека (нарастающим итогом), в том числе 9 за сутки.
Дополнительно на 29 января:
- Самарская область занимает 4 место по охвату тестированием – 841 на 100 тысяч населения (ПФО – 686, РФ – 725); лидеры в ПФО – Пермский край – 909, Республика Чувашия – 899, Республика Башкортостан – 854;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 68 на 100 000 населения – 4 место в ПФО (ПФО – 49, РФ – 83); в начале списка в ПФО – Пермский край – 111, Кировская область – 73, Республика Удмуртия – 69;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 7 место в округе – 158% (ПФО – 140,6%, РФ – 106,4%); в начале списка в округе – Республика Чувашия – 242,1%, Ульяновская область – 229,6, Республика Татарстан – 216%;
- выявлено за сутки пневмоний – 1 на 100 тысяч населения – 11 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 4), в начале списка – Республика Чувашия, Республика Мордовия и Пензенская область – 8;
- госпитализировано за сутки 9 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 8, РФ – 8). В начале списка – Нижегородская область – 15, Республика Чувашия – 12, Республика и Пермский край – 10.