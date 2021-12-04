Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

4 декабря в регионе подтверждено 887 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 389 в г. Самара
- 203 в г. Тольятти
- 29 в г. Сызрань
- 28 в Кинель-Черкасском районе
- 28 в Волжском районе
- 22 в г. Отрадный
- 20 в Борском районе
- 19 в г. Новокуйбышевск
- 14 в Кинельском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 12 в Шигонском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 11 в г. Кинель
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Сызранском районе
- 10 в г. Чапаевск
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 4 в Алексеевском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кошкинском районе
810 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 77 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Скончались 5630 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 57, 60, 65, 73, 87, 95 лет, мужчины 65, 69, 72, 77, 79, 80, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 54, 63, 81, 94 лет, мужчины 53, 82, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщины 31, 61, 67, 67, 69, 74, 74, 80, 86,
мужчины 64, 72, 72, 73,
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 176,32, по стране - 191,83.
Коэффициент летальности в области - 3,07, в стране - 2,87.
Фото: pixabay