Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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4 декабря в регионе подтверждено 887 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 389 в г. Самара

- 203 в г. Тольятти

- 29 в г. Сызрань

- 28 в Кинель-Черкасском районе

- 28 в Волжском районе

- 22 в г. Отрадный

- 20 в Борском районе

- 19 в г. Новокуйбышевск

- 14 в Кинельском районе

- 13 в Похвистневском районе

- 12 в Шигонском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 11 в г. Кинель

- 10 в Красноярском районе

- 10 в Сызранском районе

- 10 в г. Чапаевск

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 4 в Алексеевском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Кошкинском районе

810 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 77 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Скончались 5630 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 57, 60, 65, 73, 87, 95 лет, мужчины 65, 69, 72, 77, 79, 80, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 54, 63, 81, 94 лет, мужчины 53, 82, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 57 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

женщины 31, 61, 67, 67, 69, 74, 74, 80, 86,

мужчины 64, 72, 72, 73,

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 176,32, по стране - 191,83.

​​Коэффициент летальности в области - 3,07, в стране - 2,87.

Фото: pixabay