Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

15 ноября в регионе подтверждено 1789 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 671 в г. Самара
- 403 в г. Тольятти
- 87 в г. Новокуйбышевск
- 73 в г. Отрадный
- 66 в г. Сызрань
- 54 в г. Кинель
- 36 в Нефтегорском районе
- 36 в Сергиевском районе
- 29 в г. Чапаевск
- 25 в Ставропольском районе
- 24 в Волжском районе
- 23 в г. Похвистнево
- 22 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в Кинельском районе
- 18 в Приволжском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 17 в Богатовском районе
- 15 в Похвистневском районе
- 14 в Красноярском районе
- 12 в г. Жигулевск
- 12 в Большеглушицком районе
- 12 в Пестравском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Клявлинском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Шенталинском районе
1623 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 166 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 158628 случаев коронавируса.
Скончались 5033 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 70, 82, 83, 84, 85, 92 лет, мужчины 66, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
женщины 58, 68, 72, 74, 76, 81, 83, 90 лет, мужчины 73, 76 лет;
мужчины 51, 57, 63, 68, 69, 83 лет, женщина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщина 44 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчина 41 года, страдавший инфекционным заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 157,63, по стране - 175,75.
Коэффициент летальности в области - 3,17, в стране - 2,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13224, нарастающим итогом 4293162.
Фото: pixabay