Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 ноября в регионе подтверждено 1789 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 671 в г. Самара

- 403 в г. Тольятти

- 87 в г. Новокуйбышевск

- 73 в г. Отрадный

- 66 в г. Сызрань

- 54 в г. Кинель

- 36 в Нефтегорском районе

- 36 в Сергиевском районе

- 29 в г. Чапаевск

- 25 в Ставропольском районе

- 24 в Волжском районе

- 23 в г. Похвистнево

- 22 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в Кинельском районе

- 18 в Приволжском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 17 в Богатовском районе

- 15 в Похвистневском районе

- 14 в Красноярском районе

- 12 в г. Жигулевск

- 12 в Большеглушицком районе

- 12 в Пестравском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Клявлинском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Шенталинском районе

1623 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 166 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 158628 случаев коронавируса.

Скончались 5033 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 70, 82, 83, 84, 85, 92 лет, мужчины 66, 75 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 82 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

женщины 58, 68, 72, 74, 76, 81, 83, 90 лет, мужчины 73, 76 лет;

мужчины 51, 57, 63, 68, 69, 83 лет, женщина 67 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщина 44 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчина 41 года, страдавший инфекционным заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 157,63, по стране - 175,75.

Коэффициент летальности в области - 3,17, в стране - 2,82.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13224, нарастающим итогом 4293162.

Фото: pixabay