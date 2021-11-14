Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 ноября в регионе подтверждено 1792 случая новой коронавирусной инфекции:
- 677 в г. Самара
- 392 в г. Тольятти
- 88 в г. Новокуйбышевск
- 72 в г. Отрадный
- 67 в г. Сызрань
- 54 в г. Кинель
- 37 в Нефтегорском районе
- 36 в Сергиевском районе
- 29 в г. Чапаевск
- 25 в Ставропольском районе
- 24 в г. Похвистнево
- 24 в Волжском районе
- 23 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в Кинельском районе
- 18 в Приволжском районе
- 17 в г. Октябрьск
- 17 в Богатовском районе
- 16 в Похвистневском районе
- 14 в Красноярском районе
- 13 в г. Жигулевск
- 12 в Большеглушицком районе
- 12 в Пестравском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Шигонском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Шенталинском районе
1599 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 193 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 156839 случаев коронавируса.
Скончались 5004 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 41, 62, 69, 69, 73, 88, 93 лет, женщины 73, 84, 84, 85, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 52, 79 лет;
женщины 71, 72, 75, 78, 83 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы;
женщины 68, 71, 76, 81, 82 лет;
женщины 74, 82, 83 лет, мужчины 72, 75 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы
мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 156,72, по стране - 174,92.
Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,82.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15489, нарастающим итогом 4279938.
Фото: pixabay