Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 ноября в регионе подтверждено 1792 случая новой коронавирусной инфекции:

- 677 в г. Самара

- 392 в г. Тольятти

- 88 в г. Новокуйбышевск

- 72 в г. Отрадный

- 67 в г. Сызрань

- 54 в г. Кинель

- 37 в Нефтегорском районе

- 36 в Сергиевском районе

- 29 в г. Чапаевск

- 25 в Ставропольском районе

- 24 в г. Похвистнево

- 24 в Волжском районе

- 23 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в Кинельском районе

- 18 в Приволжском районе

- 17 в г. Октябрьск

- 17 в Богатовском районе

- 16 в Похвистневском районе

- 14 в Красноярском районе

- 13 в г. Жигулевск

- 12 в Большеглушицком районе

- 12 в Пестравском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 10 в Исаклинском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Шигонском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Шенталинском районе

1599 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 193 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 156839 случаев коронавируса.

Скончались 5004 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 41, 62, 69, 69, 73, 88, 93 лет, женщины 73, 84, 84, 85, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 52, 79 лет;

женщины 71, 72, 75, 78, 83 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы;

женщины 68, 71, 76, 81, 82 лет;

женщины 74, 82, 83 лет, мужчины 72, 75 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы

мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 156,72, по стране - 174,92.

​​Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,82.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 15489, нарастающим итогом 4279938.

Фото: pixabay