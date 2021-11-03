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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

3 ноября 2021 15:26
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В Самаре за сутки заболели 611 человек.

3 ноября в регионе подтверждено 1596 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 611 в г. Самара
- 366 в г. Тольятти
- 60 в г. Новокуйбышевск
- 53 в г. Отрадный
- 46 в г. Сызрань
- 43 в г. Кинель
- 35 в Нефтегорском районе
- 28 в Ставропольском районе
- 26 в Сергиевском районе
- 23 в Кинель-Черкасском районе
- 22 в г. Похвистнево
- 21 в г. Чапаевск
- 20 в Волжском районе
- 18 в Приволжском районе
- 17 в Большеглушицком районе
- 16 в Богатовском районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Кинельском районе
- 14 в Похвистневском районе
- 13 в Клявлинском районе
- 13 в Пестравском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 11 в Исаклинском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в Красноярском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 8 в Борском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 2 в Сызранском районе
1513 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 83 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 137835 случаев коронавируса.

Скончались 4705 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
женщины 41, 51, 69, 75, 80, 82 лет, мужчины 62, 63, 69, 79, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 65, 72, 81, 88, 90 лет, мужчина 68, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 83 лет, мужчина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 77 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;
мужчина 75 лет;
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщина 67 лет;
женщины 74, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 147,35, по стране - 165,79.
​​Коэффициент летальности в области - 3,41, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10734, нарастающим итогом 4140827.

 

Фото:   pixabay

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