Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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3 ноября в регионе подтверждено 1596 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 611 в г. Самара

- 366 в г. Тольятти

- 60 в г. Новокуйбышевск

- 53 в г. Отрадный

- 46 в г. Сызрань

- 43 в г. Кинель

- 35 в Нефтегорском районе

- 28 в Ставропольском районе

- 26 в Сергиевском районе

- 23 в Кинель-Черкасском районе

- 22 в г. Похвистнево

- 21 в г. Чапаевск

- 20 в Волжском районе

- 18 в Приволжском районе

- 17 в Большеглушицком районе

- 16 в Богатовском районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Кинельском районе

- 14 в Похвистневском районе

- 13 в Клявлинском районе

- 13 в Пестравском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 11 в Исаклинском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в Красноярском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 8 в Борском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 2 в Сызранском районе

1513 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 83 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 137835 случаев коронавируса.

Скончались 4705 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

женщины 41, 51, 69, 75, 80, 82 лет, мужчины 62, 63, 69, 79, 79, 80, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 65, 72, 81, 88, 90 лет, мужчина 68, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 83 лет, мужчина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 77 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;

мужчина 75 лет;

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщина 67 лет;

женщины 74, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 147,35, по стране - 165,79.

​​Коэффициент летальности в области - 3,41, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10734, нарастающим итогом 4140827.

Фото: pixabay