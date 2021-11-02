Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

2 ноября в регионе подтверждено 1547 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 598 в г. Самара
- 345 в г. Тольятти
- 58 в г. Новокуйбышевск
- 50 в г. Отрадный
- 45 в г. Сызрань
- 41 в г. Кинель
- 32 в Нефтегорском районе
- 27 в Ставропольском районе
- 25 в Сергиевском районе
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в г. Похвистнево
- 20 в г. Чапаевск
- 20 в Волжском районе
- 19 в Приволжском районе
- 17 в Богатовском районе
- 15 в Большеглушицком районе
- 15 в Кинельском районе
- 14 в г. Октябрьск
- 14 в Клявлинском районе
- 13 в Пестравском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 12 в Кошкинском районе
- 12 в Красноармейском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Красноярском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 8 в Борском районе
- 7 в Ч-Вершинском районе
- 6 в Елховском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 2 в Сызранском районе
1511 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 136239 случаев коронавируса.
Скончались 4676 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 66, 69, 78, 84, 87 лет, мужчины 65, 68, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 55, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 42, 56, 63, 67, 70, 80, 86, 88, 91 года; мужчины 40, 56, 58, 62 лет;
женщины 70, 82 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 146,45, по стране - 164,98.
Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,8.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11809, нарастающим итогом 4130093.
Фото: pixabay