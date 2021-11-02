Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

162

2 ноября в регионе подтверждено 1547 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 598 в г. Самара

- 345 в г. Тольятти

- 58 в г. Новокуйбышевск

- 50 в г. Отрадный

- 45 в г. Сызрань

- 41 в г. Кинель

- 32 в Нефтегорском районе

- 27 в Ставропольском районе

- 25 в Сергиевском районе

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в г. Похвистнево

- 20 в г. Чапаевск

- 20 в Волжском районе

- 19 в Приволжском районе

- 17 в Богатовском районе

- 15 в Большеглушицком районе

- 15 в Кинельском районе

- 14 в г. Октябрьск

- 14 в Клявлинском районе

- 13 в Пестравском районе

- 13 в Похвистневском районе

- 12 в Исаклинском районе

- 12 в Кошкинском районе

- 12 в Красноармейском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 10 в Красноярском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 8 в Борском районе

- 7 в Ч-Вершинском районе

- 6 в Елховском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 2 в Сызранском районе

1511 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 136239 случаев коронавируса.



Скончались 4676 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 66, 69, 78, 84, 87 лет, мужчины 65, 68, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 55, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 42, 56, 63, 67, 70, 80, 86, 88, 91 года; мужчины 40, 56, 58, 62 лет;

женщины 70, 82 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 146,45, по стране - 164,98.

​​Коэффициент летальности в области - 3,43, в стране - 2,8.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11809, нарастающим итогом 4130093.

Фото: pixabay