Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 октября в регионе подтверждено 1093 случая новой коронавирусной инфекции:
- 431 в г. Самара
- 200 в г. Тольятти
- 47 в г. Новокуйбышевск
- 35 в г. Отрадный
- 32 в г. Кинель
- 30 в г. Сызрань
- 22 в Ставропольском районе
- 27 в Нефтегорском районе
- 19 в Сергиевском районе
- 18 в Кинель-Черкасском районе
- 16 в Приволжском районе
- 14 в Волжском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 14 в г. Похвистнево
- 13 в Кинельском районе
- 11 в Большеглушицком районе
- 11 в Пестравском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 10 в Богатовском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 10 в г. Октябрьск
- 9 в Красноармейском районе
- 9 в Борском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в Хворостянском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
1075 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 123820 случаев коронавируса.
Скончались 4424 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 64, 68, 72, 74 лет;
мужчины 58, 59, 67, 68, 69, 71, 71 года, женщины 45, 73, 79, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 83 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 138,55, по стране - 157,95.
Коэффициент летальности в области - 3,57, в стране - 2,8.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 17252, нарастающим итогом 4000707.
Фото: оперштаб СО