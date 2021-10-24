Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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24 октября в регионе подтверждено 1093 случая новой коронавирусной инфекции:

- 431 в г. Самара

- 200 в г. Тольятти

- 47 в г. Новокуйбышевск

- 35 в г. Отрадный

- 32 в г. Кинель

- 30 в г. Сызрань

- 22 в Ставропольском районе

- 27 в Нефтегорском районе

- 19 в Сергиевском районе

- 18 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в Приволжском районе

- 14 в Волжском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 14 в г. Похвистнево

- 13 в Кинельском районе

- 11 в Большеглушицком районе

- 11 в Пестравском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 10 в Богатовском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 10 в г. Октябрьск

- 9 в Красноармейском районе

- 9 в Борском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в Хворостянском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

1075 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 18 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 123820 случаев коронавируса.

Скончались 4424 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 64, 68, 72, 74 лет;

мужчины 58, 59, 67, 68, 69, 71, 71 года, женщины 45, 73, 79, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 83 лет, мужчина 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 138,55, по стране - 157,95.

Коэффициент летальности в области - 3,57, в стране - 2,8.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 17252, нарастающим итогом 4000707.

Фото: оперштаб СО