Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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18 октября в регионе подтверждено 915 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 359 в г. Самара

- 175 в г. Тольятти

- 39 в г. Новокуйбышевск

- 30 в г. Кинель

- 29 в г. Отрадный

- 24 в г. Сызрань

- 21 в Нефтегорском районе

- 17 в Ставропольском районе

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в Волжском районе

- 13 в Кинельском районе

- 12 в г. Похвистнево

- 12 в г. Чапаевск

- 12 в Приволжском районе

- 11 в Кошкинском районе

- 11 в Сергиевском районе

- 10 в г. Октябрьск

- 9 в Богатовском районе

- 9 в Похвистневском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 8 в Клявлинском районе

- 8 в Красноармейском районе

- 8 в Пестравском районе

- 7 в Борском районе

- 7 в Исаклинском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Елховском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

884 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 117994 случая коронавируса.



Скончались 4301 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 58, 59, 60, 65, 69 лет, женщины 64, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 70 лет, женщина 68 лет;

женщины 54, 61, 69, 73, 80, 88, 92 лет, мужчины 48, 68, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 72 лет, мужчины 73, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 72 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;

мужчина 44 года, страдавший заболеваниями органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 134,7, по стране - 153,64.

​​Коэффициент летальности в области - 3,65, в стране - 2,79.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14345, нарастающим итогом 3908634.

Фото: pixabay