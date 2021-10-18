Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 октября в регионе подтверждено 915 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 359 в г. Самара
- 175 в г. Тольятти
- 39 в г. Новокуйбышевск
- 30 в г. Кинель
- 29 в г. Отрадный
- 24 в г. Сызрань
- 21 в Нефтегорском районе
- 17 в Ставропольском районе
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в Волжском районе
- 13 в Кинельском районе
- 12 в г. Похвистнево
- 12 в г. Чапаевск
- 12 в Приволжском районе
- 11 в Кошкинском районе
- 11 в Сергиевском районе
- 10 в г. Октябрьск
- 9 в Богатовском районе
- 9 в Похвистневском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 8 в Клявлинском районе
- 8 в Красноармейском районе
- 8 в Пестравском районе
- 7 в Борском районе
- 7 в Исаклинском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Елховском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
884 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 117994 случая коронавируса.
Скончались 4301 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 58, 59, 60, 65, 69 лет, женщины 64, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 70 лет, женщина 68 лет;
женщины 54, 61, 69, 73, 80, 88, 92 лет, мужчины 48, 68, 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 72 лет, мужчины 73, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 72 года, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, онкологическим заболеванием;
мужчина 44 года, страдавший заболеваниями органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 134,7, по стране - 153,64.
Коэффициент летальности в области - 3,65, в стране - 2,79.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14345, нарастающим итогом 3908634.
Фото: pixabay