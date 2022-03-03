Где в регионе подтверждены новые случаи коронавируса

На 3 марта в регионе за сутки госпитализировано 318 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13164, нарастающим итогом 5924166
Подтверждено за сутки 3874 случая:
- 1061 в г. Самара
- 1142 в г. Тольятти
- 251 в г. Кинель
- 170 в г. Отрадный
- 140 в г. Чапаевск
- 130 в Красноярском районе
- 105 в Волжском районе
- 99 в Большеглушицком районе
- 98 в г. Сызрань
- 90 в г.Новокуйбышевск
- 87 в Кинельском районе
- 81 в Нефтегорском районе
- 72 в г. Похвистнево
- 68 в Кинель-Черкасском районе
- 62 в Камышлинском районе
- 34 в Похвистневском районе
- 31 в Богатовском районе
- 27 в Красноармейском районе
- 21 в г. Октябрьск
- 20 в Кошкинском районе
- 20 в Сергиевском районе
- 18 в Безенчукском районе
- 12 в Пестравском районе
- 9 в г. Жигулевск
- 8 в Алексеевском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Сызранском районе
3661 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 213 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 338 176 случаев коронавируса.
Скончались 7147 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.
Фото: pixabay