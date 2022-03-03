Где в регионе подтверждены новые случаи коронавируса

61

На 3 марта в регионе за сутки госпитализировано 318 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13164, нарастающим итогом 5924166

Подтверждено за сутки 3874 случая:



- 1061 в г. Самара

- 1142 в г. Тольятти

- 251 в г. Кинель

- 170 в г. Отрадный

- 140 в г. Чапаевск

- 130 в Красноярском районе

- 105 в Волжском районе

- 99 в Большеглушицком районе

- 98 в г. Сызрань

- 90 в г.Новокуйбышевск

- 87 в Кинельском районе

- 81 в Нефтегорском районе

- 72 в г. Похвистнево

- 68 в Кинель-Черкасском районе

- 62 в Камышлинском районе

- 34 в Похвистневском районе

- 31 в Богатовском районе

- 27 в Красноармейском районе

- 21 в г. Октябрьск

- 20 в Кошкинском районе

- 20 в Сергиевском районе

- 18 в Безенчукском районе

- 12 в Пестравском районе

- 9 в г. Жигулевск

- 8 в Алексеевском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Сызранском районе



3661 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 213 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 338 176 случаев коронавируса.

Скончались 7147 человек (нарастающим итогом), в том числе 18 за сутки.

Фото: pixabay