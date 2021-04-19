Я нашел ошибку
Главные новости:
Организаторы планируют провести акцию в традиционном формате 24 июня 2021 года.
Общественная акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в онлайн-формате
Дата выбрана неслучайно — Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 22 апреля 1870 года по новому стилю, и часть его жизни прошла в Самаре.
В музее им. П. В. Алабина начинает работу выставка «Открытые фонды. Ленин»
Из литературы хотят исключить книги, «продвигающие западные идеи» и «восхваляющие всё иностранное».
Власти Китая призвали убрать биографии Стива Джобса и Билла Гейтса из школьной программы
Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в канун праздников и максимально ускорить темпы вакцинации.
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперштаба
В решающем, пятом матче полуфинальной серии самарцы уверенно переиграли столичную «Руну» (91:73).
БК «Самара» — в финале Суперлиги
Оставляйте свои вопросы.
20 апреля состоится прямой эфир пресс-конференции по теме "Вакцинация от COVID-19
О ходе строительства доложил ВРИО министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин.
В правительстве СО обсудили планы по строительству соцобъектов на 2021 год
Представитель Кремля оставил без комментариев вопрос о возможной причастности администрации президента США к готовившемуся покушению.
Песков: Путин обсуждал с Байденом информацию о готовившемся покушении на Лукашенко
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.7
EUR 91.48
1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперштаба

19 апреля 2021 22:34
120
Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в канун праздников и максимально ускорить темпы вакцинации.

В понедельник, 19 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Традиционно в начале заседания руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова доложила о развитии эпидемиологической ситуации в регионе. Показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остаются стабильно высокими. За минувшие сутки в области зарегистрировано 192 случая коронавируса, показатель на 100 тысяч населения составляет 6,04. За неделю было обследовано более 46 тысяч человек (215,9 на 100 тысяч населения). Заболеваемость (в расчете на 100 тысяч населения) снизилась в возрастных группах 7-14, 15-17, 30-49, 65+ лет, в остальных число заболевших возросло.

Число заболевших ОРВИ (10452 случаев) и внебольничной пневмонией (1250 случаев) продолжает снижаться – на 13,3 и 8,1% соответственно в сравнении с неделей ранее. Однако эти показатели выше аналогичных за такой же период прошлого года. Вируса гриппа в ходе соответствующего мониторинга не зафиксировано. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже эпидпорога на 24,2%.

По информации министра здравоохранения Армена Беняна, начата работа по возвращению в штатный режим еще порядка 300 мест коечного фонда. В резерве – более 36% мест. В стационарах находятся около 3000 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, амбулаторное лечение проходят порядка 11 тысяч человек, запас лекарств для них обеспечен на период более месяца.

За все время в губернию поступило более 301 тысячи доз вакцины против коронавируса. Прививки первым компонентом сделали 251 тысяча жителей области, из них завершили вакцинацию, получив инъекцию второго компонента, 155 тысяч. 52% от общего числа привившихся – это люди в возрасте 60+.

Для удобства населения и повышения доступности вакцинации используются 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в отдаленные районы области и малонаселенные пункты, организована работа мобильных прививочных комплексов возле крупных ТЦ с большим трафиком в Самаре («Аврора», «Космопорт», «Мега»), в Сызрани («Монгора»). Открыты два круглосуточных пункта вакцинации – в Самаре (на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125) и Тольятти (на базе поликлинического отделения Ставропольской районной больницы по адресу: ул. Автозаводское шоссе, 5). Наращиваются поставки вакцины, и это в свою очередь позволяет наращивать темпы вакцинации. Лидерами в этой работе стали Кинель-Черкасская и Сергиевская центральные районные больницы, Похвистневская центральная больница города и района, Новокуйбышевская центральная городская больница, а также Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3.

При этом главный санитарный врач Самарской области подчеркнула: эпидемиологическая ситуация по-прежнему требует соблюдения ограничительных мер. Приближаются майские праздники, когда люди традиционно планируют отдых за рубежом, в других регионах страны, в санаториях, на турбазах области. Специалисты напоминают, даже пройдя вакцинацию, чтобы защитить себя и близких от заболевания коронавирусом, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики (масочный режим, социальная дистанция, для пожилых — режим самоизоляции). На первые майские недели приходятся большие религиозные праздники Пасха и Курбан-Байрам. На оперативном штабе отметили: продолжает действовать принятое ранее постановление Главного санитарного врача Самарской области о противоэпидемических ограничительных мероприятиях в религиозных объединениях Самарской области, и представителям конфессий необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение этих требований.

«Надо также скоординировать работу по вакцинации и максимально ускорять ее темпы, для этого есть возможности, — акцентировал внимание Глава региона. – Хочу вернуться к выступлению Главного государственного санитарного врача по Самарской области Светланы Валерьевны Архиповой, которая рекомендовала усилить контроль за соблюдением режимов, провести контрольные мероприятия. Коллеги, считаю это крайне важным. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к главам муниципальных образований. В эти 10 дней до праздников нужно отработать в режиме максимальной мобилизации с точки зрения контроля — тем легче мы пройдем майские праздники. Особое внимание нужно обратить на уже открывшиеся санатории, турбазы. Важна максимальная мобилизация по отраслям и муниципальным образованиям».

На оперативном штабе сообщили, что в губернии не выявлено южноафриканского или британского штаммов коронавируса, однако во избежание риска заражения главный санитарный врач региона рекомендовала пройти вакцинацию сотрудникам таможни, Россельхознадзора и других пунктов пропуска, которые связаны с работой с прибывающими из-за рубежа гражданами и грузами.

Продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. 1 июня откроются 669 пришкольных лагерей, их наполняемость разрешена на уровне 100%. 54 загородных лагеря будут работать с 75%-ной загрузкой. Вопрос о возможности работы палаточных лагерей, а также организации отдыха детей за пределами региона будет решен в ближайшее время.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора отметили, что с наступлением теплой погоды активизировались клещи, и нужно быть внимательнее, находясь на природе.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
19 апреля 2021  13:27
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
288
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
19 апреля 2021  12:14
Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству
Благоустройство
475
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
19 апреля 2021  10:03
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ветра
Экология
242
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
19 апреля 2021  09:49
В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек
Транспорт
623
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021  13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
Благоустройство
747
Весь список