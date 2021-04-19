Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперштаба

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В понедельник, 19 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Традиционно в начале заседания руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова доложила о развитии эпидемиологической ситуации в регионе. Показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остаются стабильно высокими. За минувшие сутки в области зарегистрировано 192 случая коронавируса, показатель на 100 тысяч населения составляет 6,04. За неделю было обследовано более 46 тысяч человек (215,9 на 100 тысяч населения). Заболеваемость (в расчете на 100 тысяч населения) снизилась в возрастных группах 7-14, 15-17, 30-49, 65+ лет, в остальных число заболевших возросло.

Число заболевших ОРВИ (10452 случаев) и внебольничной пневмонией (1250 случаев) продолжает снижаться – на 13,3 и 8,1% соответственно в сравнении с неделей ранее. Однако эти показатели выше аналогичных за такой же период прошлого года. Вируса гриппа в ходе соответствующего мониторинга не зафиксировано. Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению ниже эпидпорога на 24,2%.

По информации министра здравоохранения Армена Беняна, начата работа по возвращению в штатный режим еще порядка 300 мест коечного фонда. В резерве – более 36% мест. В стационарах находятся около 3000 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, амбулаторное лечение проходят порядка 11 тысяч человек, запас лекарств для них обеспечен на период более месяца.

За все время в губернию поступило более 301 тысячи доз вакцины против коронавируса. Прививки первым компонентом сделали 251 тысяча жителей области, из них завершили вакцинацию, получив инъекцию второго компонента, 155 тысяч. 52% от общего числа привившихся – это люди в возрасте 60+.

Для удобства населения и повышения доступности вакцинации используются 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в отдаленные районы области и малонаселенные пункты, организована работа мобильных прививочных комплексов возле крупных ТЦ с большим трафиком в Самаре («Аврора», «Космопорт», «Мега»), в Сызрани («Монгора»). Открыты два круглосуточных пункта вакцинации – в Самаре (на базе Самарской городской больницы № 4 по адресу: ул. Мичурина, 125) и Тольятти (на базе поликлинического отделения Ставропольской районной больницы по адресу: ул. Автозаводское шоссе, 5). Наращиваются поставки вакцины, и это в свою очередь позволяет наращивать темпы вакцинации. Лидерами в этой работе стали Кинель-Черкасская и Сергиевская центральные районные больницы, Похвистневская центральная больница города и района, Новокуйбышевская центральная городская больница, а также Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3.

При этом главный санитарный врач Самарской области подчеркнула: эпидемиологическая ситуация по-прежнему требует соблюдения ограничительных мер. Приближаются майские праздники, когда люди традиционно планируют отдых за рубежом, в других регионах страны, в санаториях, на турбазах области. Специалисты напоминают, даже пройдя вакцинацию, чтобы защитить себя и близких от заболевания коронавирусом, необходимо продолжать соблюдать простые меры профилактики (масочный режим, социальная дистанция, для пожилых — режим самоизоляции). На первые майские недели приходятся большие религиозные праздники Пасха и Курбан-Байрам. На оперативном штабе отметили: продолжает действовать принятое ранее постановление Главного санитарного врача Самарской области о противоэпидемических ограничительных мероприятиях в религиозных объединениях Самарской области, и представителям конфессий необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение этих требований.

«Надо также скоординировать работу по вакцинации и максимально ускорять ее темпы, для этого есть возможности, — акцентировал внимание Глава региона. – Хочу вернуться к выступлению Главного государственного санитарного врача по Самарской области Светланы Валерьевны Архиповой, которая рекомендовала усилить контроль за соблюдением режимов, провести контрольные мероприятия. Коллеги, считаю это крайне важным. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к главам муниципальных образований. В эти 10 дней до праздников нужно отработать в режиме максимальной мобилизации с точки зрения контроля — тем легче мы пройдем майские праздники. Особое внимание нужно обратить на уже открывшиеся санатории, турбазы. Важна максимальная мобилизация по отраслям и муниципальным образованиям».

На оперативном штабе сообщили, что в губернии не выявлено южноафриканского или британского штаммов коронавируса, однако во избежание риска заражения главный санитарный врач региона рекомендовала пройти вакцинацию сотрудникам таможни, Россельхознадзора и других пунктов пропуска, которые связаны с работой с прибывающими из-за рубежа гражданами и грузами.

Продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. 1 июня откроются 669 пришкольных лагерей, их наполняемость разрешена на уровне 100%. 54 загородных лагеря будут работать с 75%-ной загрузкой. Вопрос о возможности работы палаточных лагерей, а также организации отдыха детей за пределами региона будет решен в ближайшее время.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора отметили, что с наступлением теплой погоды активизировались клещи, и нужно быть внимательнее, находясь на природе.