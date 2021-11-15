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Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19

15 ноября 2021 21:01
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Дмитрий Азаров потребовал навести порядок по предоставлению бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19.

В понедельник, 15 ноября, на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Дмитрий Азаров потребовал навести порядок по предоставлению бесплатных лекарственных препаратов пациентам с COVID-19.

«Мониторинг показывает большое количество обращений людей по качеству предоставления медицинской помощи, лекарственных препаратов. Достаточно средств мы получаем из федерального бюджета, за что большое спасибо Правительству страны, дополнительно выделяем значительные деньги из регионального бюджета, – отметил Губернатор и потребовал от регионального минздрава отработать этот вопрос. – Огромное количество жалоб, что лекарства не предоставляются. Отправляйте проверки и контролируйте в чем дело. На каждый случай обращения о непредоставлении препаратов – письменное, личное, поступившее в электронном виде, в том числе в социальных сетях, – должен составляться акт. Организуйте эту работу».

Дмитрий Азаров добавил, что в сложной обстановке, людям, порой, тяжело разобраться в вопросах предоставления медицинской помощи, в том числе, лекарств. На этой почве возникает поле для злоупотреблений. «Здесь пора положить конец. Наведите порядок! Как только вы настроите систему, дальше будет проще: и сотрудникам министерства, и нашим медикам, и, что самое главное, нашим жителям», – заявил Глава региона.

Особое внимание Губернатор сконцентрировал на работе пунктов вакцинации в медицинских учреждениях. Если их два, то один должен принимать в рамках «живой» очереди на прививку, а второй – по предварительной записи.

«Коллеги, вы до сих пор не настроили работу пунктов вакцинации таким образом, чтобы человек, который по предварительной записи пришел к своему часу, мог вакцинироваться без очереди. Это вам позволит лучше организовывать процесс, – отметил Дмитрий Азаров. – Если человек позаботился о себе, заблаговременно подумал, рассчитал время, в том числе рабочее, заранее об этом подумал, да, он должен иметь преференции. Иначе зачем нам эта электронная запись? А когда человек приходит в назначенное время, к назначенному часу в живую очередь – это потеря времени и вы сами сбиваете графики. Мы с вами говорили, что один кабинет отвести жестко под запись. Нет человека, который записался на этот час, пожалуйста, принимайте из живой очереди. Со временем все упорядочится. Мы с вами об этом уже разговаривали. Настройте систему».

Тем более, что такая возможность есть. В 65 лечебных учреждениях Самарской области работает по два и более прививочных кабинета. Всего же ежедневно открыто 168 стационарных пунктов вакцинации. На сегодняшний день привито более 1 миллиона 432 тысяч жителей губернии, что составляет 70,5% от плана или около 50% от общего числа населения.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: Дмитрий Азаров

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