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Для заболевших COVID-19 в регионе дополнительно закупят 3 кислородные станции

21 января 2022 20:05
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В учреждениях здравоохранения ведется работа по усилению кислородоснабжения.

В связи с эпидемиологической ситуацией и возможным увеличением числа заболевших COVID-19   в регионе продолжается мобилизация всех ресурсов системы здравоохранения. Особое внимание уделяется контролю за   обеспечением кислорода инфекционных госпиталей. 

 В каждом медучреждении по поручению Дмитрия Азарова  проведена ревизия оборудования. Оказание своевременной и качественной медпомощи - часть стратегии лидерства области, которая разработана по инициативе главы региона при участии жителей. 

За период борьбы с новой коронавирусной инфекцией с марта 2020 года для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией  в Самарской области были смонтированы и модернизированы  более 30 000 метров трубопровода централизованной подачи медицинского кислорода, более 5 000 точек потребления кислорода. В госпитальном звене сейчас есть порядка   6000 кислородных точек, проводятся дополнительные работы по газификации стационаров. Всего в лечении пациентов с COVID-19 сегодня может быть задействовано газификаторов общим объемом более 200 тонн. 

Стационар Самарской городской больницы № 4 уже почти два года работает как инфекционный госпиталь. В учреждении проведена модернизации   системы кислородоснабжения. К имеющемуся газификатору на 3 тонны осенью 2020 года установлен новый – на 10 тонн, проведена замена внутренней и наружной систем кислородоснабжения, закуплено необходимое оборудование, в том числе 47 кислородных концентраторов.

«Сегодня в госпитале развернуто 180 коек, 175 из них оснащены кислородом, 24 - в реанимации, - рассказала главный врач больницы Наталья Виктор. -  Максимальное потребление кислорода фиксировали осенью 2021 года, когда был рост заболеваемости. Расход кислорода доходил до 5 тонн в сутки.  Сейчас количество пациентов уменьшилось и соответственно снизилось потребление до 1,5-2 тонн. Но мы готовы к поступлению большего числа пациентов.  Система кислородоснабжения модернизирована, необходимое оборудование имеется, и мы постоянно контролируем его работоспособность,   с поставщиком кислорода взаимодействуем,  в любой момент делаем заявку, и к нам приезжают и заправляют, если это необходимо». 

Специалисты уточняют, в кислороде нуждаются 98 % госпитализированных пациентов. 

«Необходимое количество кислорода для каждого пациента индивидуально. Оно зависит от степени тяжести  заболевания, от того,  на инвазивной вентиляции пациент или  на искусственной вентиляции лёгких. В преддверии новой волны COVID-19 мы полностью мобилизованы, все оборудование  подготовлено», - отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самарской городской больницы №4 Евгений Попов.

В учреждениях здравоохранения ведется работа по усилению кислородоснабжения, проводится закупка дополнительно 3 кислородных станций.

Врачи напоминают, только совместно  можно предупредить очередной всплеск заболеваемости. Важно -  строго соблюдать все противоэпидемические меры и своевременно сделать прививки от COVID-19.  Создание коллективного иммунитета с помощью вакцинации является самым безопасным и безболезненным путем защиты организма.

 

Фото:   правительство СО

 

 

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