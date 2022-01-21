Для заболевших COVID-19 в регионе дополнительно закупят 3 кислородные станции

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В связи с эпидемиологической ситуацией и возможным увеличением числа заболевших COVID-19 в регионе продолжается мобилизация всех ресурсов системы здравоохранения. Особое внимание уделяется контролю за обеспечением кислорода инфекционных госпиталей.

В каждом медучреждении по поручению Дмитрия Азарова проведена ревизия оборудования. Оказание своевременной и качественной медпомощи - часть стратегии лидерства области, которая разработана по инициативе главы региона при участии жителей.

За период борьбы с новой коронавирусной инфекцией с марта 2020 года для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в Самарской области были смонтированы и модернизированы более 30 000 метров трубопровода централизованной подачи медицинского кислорода, более 5 000 точек потребления кислорода. В госпитальном звене сейчас есть порядка 6000 кислородных точек, проводятся дополнительные работы по газификации стационаров. Всего в лечении пациентов с COVID-19 сегодня может быть задействовано газификаторов общим объемом более 200 тонн.

Стационар Самарской городской больницы № 4 уже почти два года работает как инфекционный госпиталь. В учреждении проведена модернизации системы кислородоснабжения. К имеющемуся газификатору на 3 тонны осенью 2020 года установлен новый – на 10 тонн, проведена замена внутренней и наружной систем кислородоснабжения, закуплено необходимое оборудование, в том числе 47 кислородных концентраторов.

«Сегодня в госпитале развернуто 180 коек, 175 из них оснащены кислородом, 24 - в реанимации, - рассказала главный врач больницы Наталья Виктор. - Максимальное потребление кислорода фиксировали осенью 2021 года, когда был рост заболеваемости. Расход кислорода доходил до 5 тонн в сутки. Сейчас количество пациентов уменьшилось и соответственно снизилось потребление до 1,5-2 тонн. Но мы готовы к поступлению большего числа пациентов. Система кислородоснабжения модернизирована, необходимое оборудование имеется, и мы постоянно контролируем его работоспособность, с поставщиком кислорода взаимодействуем, в любой момент делаем заявку, и к нам приезжают и заправляют, если это необходимо».

Специалисты уточняют, в кислороде нуждаются 98 % госпитализированных пациентов.

«Необходимое количество кислорода для каждого пациента индивидуально. Оно зависит от степени тяжести заболевания, от того, на инвазивной вентиляции пациент или на искусственной вентиляции лёгких. В преддверии новой волны COVID-19 мы полностью мобилизованы, все оборудование подготовлено», - отметил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самарской городской больницы №4 Евгений Попов.

В учреждениях здравоохранения ведется работа по усилению кислородоснабжения, проводится закупка дополнительно 3 кислородных станций.

Врачи напоминают, только совместно можно предупредить очередной всплеск заболеваемости. Важно - строго соблюдать все противоэпидемические меры и своевременно сделать прививки от COVID-19. Создание коллективного иммунитета с помощью вакцинации является самым безопасным и безболезненным путем защиты организма.

Фото: правительство СО