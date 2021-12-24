24 декабря в регионе выявлено 537 новых случаев коронавирусной инфекции

24 декабря в регионе выявлено 537 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 227 в г. Самара
- 211 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Жигулевск
- 7 в г. Похвистнево
- 7 в Борском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Волжском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Пестравском районе
487 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;
50 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Фото: оперштаб СО