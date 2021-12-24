24 декабря в регионе выявлено 537 новых случаев коронавирусной инфекции

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24 декабря в регионе выявлено 537 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 227 в г. Самара

- 211 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Жигулевск

- 7 в г. Похвистнево

- 7 в Борском районе

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Волжском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Пестравском районе

487 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ;

50 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Фото: оперштаб СО