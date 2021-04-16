16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ

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Сегодня, 16 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ "Мега" (парковка у центрального входа) с 12:00 до 16:00.

17 апреля передвижной комплекс будет работать у ТЦ "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер") с 12:00 до 16:00.

Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Привиться вторым компонентом вакцины жители смогут через 21 день также в рамках работы передвижного прививочного пункта возле ТЦ или в своей поликлинике.