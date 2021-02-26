В Тольятти в эти дни проходят международный соревнования по сноукайтингу «Марафон «Жигулёвское море-2021»

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Программа мероприятия насыщена не только состязаниями, но и различными шоу. Одно из них запланировано на 26 и 27 февраля (с 20.00 до 23.00). В подсветке прожекторов на льду Куйбышевского водохранилища звезды российского кайт-фристайла покажут свои лучшие трюки. Большой воздушный шар поднимет в небо всех желающих.

Нам сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, что эта часть увеселений – лишь при наличии хорошей погоды. А вот колбаски барбекю, согревающие напитки и уютные теплые зоны отдыха гарантированы в любую погоду.

Фестиваль проходит на набережной Автозаводского района Тольятти (ул. Спортивная, 23, ресторан NEBO).

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Фото zhigmore.snowkiterussia.com