Сборная Самарской области по гребле - призеры Кубка России

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В Москве прошел Кубок России по академической гребле. На олимпийском канале в Крылатском выступили спортсмены из 26 регионов России. Сборная Самарской области вернулась с тремя медалями.

Анастасия Вербицкая, Екатерина Панкратова, Анна Рябинкина, Александра Гречина, Алина Завитневич, Айсель Валеева, Ева Павлова, Мария Андреева, Елизавета Шашкина завоевали серебряные награды в классе восьмерка распашная с рулевым.

Алина Завитневич и Анна Рябинкина финишировали вторыми в классе двойка парная легкого веса.

Анастасия Вербицкая и Екатерина Панкратова — бронзовые призеры в классе двойка парная, сообщает Минспрта региона.

Фото: pixabay.com