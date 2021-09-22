Сборная Самарской области по гребле - призеры Кубка России

В Москве прошел Кубок России по академической гребле. На олимпийском канале в Крылатском выступили спортсмены из 26 регионов России. Сборная Самарской области вернулась с тремя медалями.
Анастасия Вербицкая, Екатерина Панкратова, Анна Рябинкина, Александра Гречина, Алина Завитневич, Айсель Валеева, Ева Павлова, Мария Андреева, Елизавета Шашкина завоевали серебряные награды в классе восьмерка распашная с рулевым.
Алина Завитневич и Анна Рябинкина финишировали вторыми в классе двойка парная легкого веса.
Анастасия Вербицкая и Екатерина Панкратова — бронзовые призеры в классе двойка парная, сообщает Минспрта региона.
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