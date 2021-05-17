Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарца задержали за закладки наркотиков
Самарца задержали за закладки наркотиков
Самарская область вошла в пятерку регионов по числу жалоб на школьное питание
Самарская область вошла в пятерку регионов по числу жалоб на школьное питание
Почти половина россиян всё ещё старается не путешествовать без крайней необходимости
Почти половина россиян всё ещё старается не путешествовать без крайней необходимости
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
В Самаре таксист сбил трехлетнюю девочку
В Самаре таксист сбил трехлетнюю девочку
В Самаре двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки
В Самаре двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки
Самарские ушуисты заняли I место в общекомандном зачете на III Евразийских играх боевых искусств
Самарские ушуисты заняли I место в общекомандном зачете на III Евразийских играх боевых искусств
В Самарской области росгвардейцы организовали для своих подшефных военно-патриотическую экскурсию
В Самарской области росгвардейцы организовали для своих подшефных военно-патриотическую экскурсию
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
В Самаре пройдет ночь оживших картин
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарские ушуисты заняли I место в общекомандном зачете на III Евразийских играх боевых искусств

17 мая 2021 10:11
93
Самарские ушуисты заняли I место в общекомандном зачете на III Евразийских играх боевых искусств

12 спортсменов Самарской Федерации Ушу приняли участие в III Евразийских играх боевых искусств, которые проходят в Уфе с 13 по 18 мая 2021 г.

Состязания проводятся по 20 видам боевых искусств – в частности, в айкидо, каратэ, рукопашном бое, ушу и т. д. – и объединяют около 5 тысяч спортсменов из 50 регионов России и зарубежья.

Соревнования проходят в личном зачете в каждом виде программы с подведением общекомандного зачета.

Наша команда принесла в копилку Самарской области 45 медалей (33 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых) и тем самым заняла первое место в командном зачете в ранге «Таолу, кунгфу».

Теги: боевые искусства ушу

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские спортсмены принесли в копилку нашего региона 6 медалей (1 золото, 3 серебра и 2 бронзы).
08 мая 2021, 20:09
Самарцы - медалисты Всероссийских соревнований по ушу
Самарские спортсмены принесли в копилку нашего региона 6 медалей (1 золото, 3 серебра и 2 бронзы). Спорт
787
В центре внимания
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
16 мая 2021  13:19
Жара в Самарской области превзошла рекордные показатели
Происшествия
471
Снова рост: 121 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
16 мая 2021  13:11
Снова рост: 121 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
505
Ночь Музеев в Самаре: как это было
16 мая 2021  12:01
Ночь Музеев в Самаре: как это было
Культура
658
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
15 мая 2021  13:39
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
736
Самарцы в Ночь музеев могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
15 мая 2021  12:18
Самарцы в «Ночь музеев» могут воспользоваться услугами мобильного прививочного пункта
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
631
Весь список