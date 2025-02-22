Жителей Самарской области приглашают принять участие в фестивале ГТО

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В городах и районах Самарской области в феврале и марте проходят муниципальные этапы фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Соревнования посвящены 80-летию Победы.

Региональный этап фестиваля пройдет в Самаре на базе спортивной школы «Чайка» в формате зимней комплексной эстафеты, включающей элементы лыжных гонок, спортивного ориентирования, стрельбу и силовые испытания.

12 марта – соревнования среди обучающихся образовательных организаций

15 марта – соревнования среди участников 20-59 лет

Победители и призеры определяются в личном и командном первенстве.

Заявки на участие в региональном этапе принимаются от министерства образования Самарской области и органов местного самоуправления физической культуры и спорта муниципальных образований до 28 февраля (школьники) и до 3 марта (взрослые).