Жителей Самарской области приглашают принять участие в фестивале ГТО

В городах и районах Самарской области в феврале и марте проходят муниципальные этапы фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Соревнования посвящены 80-летию Победы.
Региональный этап фестиваля пройдет в Самаре на базе спортивной школы «Чайка» в формате зимней комплексной эстафеты, включающей элементы лыжных гонок, спортивного ориентирования, стрельбу и силовые испытания.
12 марта – соревнования среди обучающихся образовательных организаций
15 марта – соревнования среди участников 20-59 лет
Победители и призеры определяются в личном и командном первенстве.
Заявки на участие в региональном этапе принимаются от министерства образования Самарской области и органов местного самоуправления физической культуры и спорта муниципальных образований до 28 февраля (школьники) и до 3 марта (взрослые).