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Завтра хоккеисты ЦСК ВВС проведут первый домашний матч

9 сентября 2023 19:36
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«Летчики» на своем льду принимают ХК «Тамбов».

Завтра, 10 сентября, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого хоккеисты ЦСК ВВС проведут первый домашний матч сезона 2003/2004 в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. «Летчики» на своем льду принимают ХК «Тамбов». Начало встречи в 17:00.

Напомним, в сезоне 2021/2022 из-за сформировавшихся долгов ХК ЦСК ВВС оказался в крайне тяжелом финансовом положении. При личном участии главы региона Дмитрия Азарова удалось разрешить ситуацию, команда сохранила профессиональный статус.

В прошедшем сезоне 2022/2023 обновленная команда, в которой выступили 13 самарских хоккеистов, выиграла первенство ВХЛ и завоевала Кубок Федерации. И вот спустя лишь год волжане вернулись во Всероссийскую хоккейную лигу.

 

Фото:   минспорта СО

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