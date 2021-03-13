Защитник молодёжного "Динамо" попал в больницу после того, как во время матча ему в голову влетела шайба

154

Защитник петербургского молодёжного ХК "Динамо" Тимур Файзутдинов попал в больницу после того, как во время матча ему в голову влетела шайба. В команде сообщили, что за жизнь спортсмена сейчас борются врачи, передает Лайф.

Это случилось сегодня во время игры питерского "Динамо" с ярославским "Локо". После удара 19-летний хоккеист упал на лёд, откуда его унесли уже на носилках. Сейчас Файзутдинов находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

"Тимур в реанимации, и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодёжной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве", — говорится в сообщении МХК "Динамо Санкт-Петербург".

Фото: pixabay