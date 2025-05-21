Юные спортсмены Самарской области принимают участие в марафоне «Земля спорта – 2025»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В соревнованиях принимали участие семь команд. В их числе - ФКА «Сызрань» из Самарской области.
Сызранские ветераны СВО впервые приняли участие в чемпионате России по футболу ампутантов
Злоумышленник приобрел 5 ловушек для ловли раков и вброд в забродном костюме установил их.
Сызранскими сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства
Росгвардейцы заметили мужчину, который лежал без сознания на проезжей части, также у него фиксировались признаки, характерные для приступа эпилепсии.
В Самаре росгвардейцы пришли на помощь потерявшему сознание мужчине
Общая масса обнаруженного и изъятого самарскими полицейскими - свыше 3 кг мефедрона и более 20 кг прекурсоров.
В Самаре семейная пара обвиняется в производстве, хранении и покушении на сбыт наркотиков
Возбуждено уголовное дело.
В СИЗО-4 УФСИН СО возбуждено уголовное дело в отношении осуждённого за организацию деятельности экстремистской организации
Среди победителей конкурса – проект «В сердце и в памяти». 
15 проектов региона стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Акция #МСПспасибо призвана объединить малый и средний бизнес с их потребителями. 
Самарская область присоединилась к всероссийской акции #МСПспасибо
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.31
-0.1
EUR 89.97
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
В Самаре на Площади Славы (Амфитеатр склона) состоится главный концерт IVМузыкального фестиваля Юрия Башмета
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Юные спортсмены Самарской области принимают участие в марафоне «Земля спорта – 2025»

21 мая 2025 13:43
139
Юные спортсмены Самарской области принимают участие в марафоне «Земля спорта – 2025»

Очередной муниципальный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» прошел в Безенчукском районе Самарской области. Участники соревновались в различных дисциплинах: кросс на дистанции от 500 м до 2 км, гиревой спорт в разных весовых категориях. Победители муниципального этапа направятся на региональный.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее акцентировал внимание на том, что развитие массового спорта – это «магистральное направление» работы областного правительства, напрямую влияющее на качество и продолжительность жизни.

Всероссийский марафон «Земля спорта» – это масштабный спортивный фестиваль, который проходит в малых городах и селах, превращая их в площадки для новых достижений.

Проект дает шанс каждому жителю российской глубинки реализовать свой спортивный потенциал. Участники всех возрастов и уровней спортивной подготовки выбирают дисциплины по душе. По замыслу проекта, спорт должен быть доступен каждому, даже в самом отдаленном уголке страны.

Организатором всероссийского марафона здорового образа жизни выступает министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Он проводится в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Его главная цель – объединить совершенно разных людей в стремлении заниматься физкультурой и спортом, поддерживать здоровый образ жизни и предоставлять для этого все необходимые условия, включая развитие инфраструктуры.

«Земля спорта» – это хорошее настроение, невероятное количество улыбок, отличная физическая форма, новые знакомства и, конечно же, рекорды. С каждым годом в марафоне участвуют все больше регионов, спортсменов и болельщиков. В 2023 году участие в марафоне приняли 11,5 тысяч человек из 39 регионов России, а в 2024 году – уже более 13 тысяч человек», – рассказала Лейли Мифтахова, руководитель управления малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В числе участников марафона «Земля спорта – 2025» – победители и призеры первенства мира по гиревому спорту 2025 года среди юношей и девушек. Соревнования проходили с 26 по 29 апреля в городе Ханабад (Республика Узбекистан). Награды привезли в Безенчук Максим Миллер, Виктория Кошелева, Дарина Федосеева, Михаил Микряков.

В Самарской области стать участником отборочных состязаний сможет каждый желающий. Уже в июне спортсмены встретятся на региональном этапе, где будут бороться за право представлять Самарскую область на всероссийском этапе.

Фото: предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
1
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
134
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
186
Жители региона пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние парка «Дубки» в Самаре.
20 мая 2025  19:24
Подготовка к «Последнему звонку», ГИА и благоустройство парков – главные темы оперативного совещания в облправительстве
468
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
20 мая 2025  12:43
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
382
Весь список