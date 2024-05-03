Юные самарцы отличились в Башкортостане

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В республике Башкортостан завершились всероссийские соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" среди команд 2013-2014 годов рождения в дивизионе "Волжский".



Самарскую область представляла команда "СпортГрад" из Отрадного под руководством тренера Антона Ховрина.



Отрадненцы отметились первой забитой шайбой турнира - первым отличился Денис Ельцов. А по итогам соревнований заняли 16-е место. Победителем "Золотой шайбы" в этой возрастной группе стала команда "СШ им. С.Федорова" из Мурманской области.