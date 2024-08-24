XII летняя Спартакиада учащихся России 2024 года по парусному спорту завершилась в Таганроге

Финал прошел с 15 по 21 августа на базе парусного центра областной спортшколы олимпийского резерва №3.
В соревнованиях приняли участие 160 гонщиков до 19 лет из 29 регионов: Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Омской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей; Республик Крым и Татарстан; Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев; Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга.
Было разыграно 12 комплектов наград в 5 классах яхт.
Спортсмены сборной Самарской области завоевали 6 медалей:
Дарья Гриднева - класс "Оптимист" - бронза
Илья Кривобоков - "Лазер 4.7" - золото
Виктория Постнова - "Луч-радиал" - золото
Егор Павельчук, Борис Сосновый - 420 - бронза
Елена Елясина Мария Сидорова - 420 - золото
Илья Пименов Глеб Ромакин - 29-й - серебро
Фото: скриншот видео минспорта РФ