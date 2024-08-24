XII летняя Спартакиада учащихся России 2024 года по парусному спорту завершилась в Таганроге

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Финал прошел с 15 по 21 августа на базе парусного центра областной спортшколы олимпийского резерва №3.



В соревнованиях приняли участие 160 гонщиков до 19 лет из 29 регионов: Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Омской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей; Республик Крым и Татарстан; Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев; Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга.



Было разыграно 12 комплектов наград в 5 классах яхт.



Спортсмены сборной Самарской области завоевали 6 медалей:



Дарья Гриднева - класс "Оптимист" - бронза

Илья Кривобоков - "Лазер 4.7" - золото

Виктория Постнова - "Луч-радиал" - золото

Егор Павельчук, Борис Сосновый - 420 - бронза

Елена Елясина Мария Сидорова - 420 - золото

Илья Пименов Глеб Ромакин - 29-й - серебро

Фото: скриншот видео минспорта РФ