Вячеслав Федорищев посетил тольяттинскую Академию футбола имени Юрия Коноплева

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В пятницу, 18 октября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил тольяттинскую Академии футбола имени Юрия Коноплева. Глава региона ознакомился с работой и инфраструктурой знаменитой спортивной школы, а также провел совещание по развитию футбола в Тольятти и всей области.

Вячеслав Федорищев осмотрел материально-техническую базу Академии Коноплева и оценил условия, созданные для подготовки молодых игроков. Сейчас в футбольной школе в рамках соглашения Правительства Самарской области и группы компаний «Акрон Холдинг» ведется модернизация инфраструктуры. Инвестор, который взял на себя обязательства по основному содержанию «Академии», уже выполнил большой объем работ. На территории тренировочного комплекса обновляется спортивная и инженерная инфраструктура, жилые и учебные корпуса, строятся новые объекты. Так, возводится новый крытый футбольный манеж. Как сообщил губернатору генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов, в следующем году объект будет сдан в эксплуатацию. В дальнейших планах – строительство еще одного футбольного поля и физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет включать спортивный зал, бассейн, восстановительный и медицинский центр.

После осмотра базы Академии Коноплева Вячеслав Федорищев провел совещание по развитию футбола в Тольятти и Самарской области.

«Самарская область в следующем году будет проводить международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Форум очень важный, знаковый. Это, по сути, ключевое событие спортивного мира нашей страны. Для нас это очень почетно. По каждому из видов спорта мы будем смотреть программу по развитию необходимой инфраструктуры. Футбол занимает особое место в жизни нашего региона. У нас более 80 тысяч человек занимаются футболом, десятки тысяч болеют за наши любимые команды «Крылья Советов» и «Акрон», — сказал глава региона. — Мы говорили о том, что в Самарской области спортивная инфраструктура в плачевном состоянии по многим направлениям. У нас отсутствует большое количество необходимых инфраструктурных объектов для гармоничного развития массового спорта. Здесь мы запланировали большую работу».

Губернатор отметил, что в рамках программы социально-экономического развития Самарской области и профильного проекта «Мастер спорта» будет многое сделано для развития спорта и спортивной инфраструктуры.

«Здесь нам в помощь частная инициатива. «Акрон» — очень положительный и правильный пример. Группа компаний взяла на себя ответственность за судьбу профессионального футбольного клуба, который вышел в премьер-лигу. Мы видим, как развивается легендарная Академия Коноплева. Хотел бы поблагодарить вас, Павел Анатольевич, за то, что вы продолжаете эту системную работу», — обратился Вячеслав Федорищев к главе «Акрон Холдинга».

К участию в совещании были приглашены известные российские футболисты Георгий Щенников, Виктор Васин и один из самых успешных воспитанников Академии Коноплева Алан Дзагоев. Ветераны футбола сегодня в «Академии» проводили встречу с юными спортсменами.

«Отрадно, что в нашем обсуждении будут принимать участие именитые российские футболисты. Алан является выпускником «Академии» и хорошо знает, какие здесь сильные традиции. Уверен, что с такой поддержкой мы точно сможем самые лучшие условия для ребят создать», — отметил Вячеслав Федорищев.

В ходе совещании были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Академии Коноплева, строительства и модернизации инфраструктуры для развития футбола в Тольятти и Самарской области.

«Академия Коноплева в рамках концессионного соглашения с Правительством Самарской области преображается очень быстрыми темпами. Сегодня мы нашли несколько решений, которые позволят нам быстрее сделать «Академию» такой, как задумано», — сказал по итогам совещания Вячеслав Федорищев.

Один из вопросов был посвящен стадиону «Торпедо» в Тольятти. Спортивный комплекс востребован для подготовки юных спортсменов, проведения различных спортивных мероприятий, тренировок команды «Акрон», но уже длительное время муниципальный объект находится в неудовлетворительном состоянии.

«Мы выходим на решение, что тренировочная база будет развиваться. Это позволит и профессиональной команде «Акрон» там тренироваться, и городу Тольятти даст возможность развивать детский спорт», — сообщил губернатор Самарской области.

Также было принято решение провести реконструкцию стадиона «Металлург» в Самаре. «Решение будет еще прорабатываться по срокам и финансам, но в течении пяти лет стадион «Металлург» точно реконструируем», — отметил Вячеслав Федорищев.

Генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов поблагодарил губернатора Самарской области за внимание к вопросам развития «Академии Коноплева», клуба «Акрон» и всего футбола в регионе.

«Спасибо Вячеслав Андреевич, что с первых дней работы в Самарской области вы уделяете такое внимание спорту, футболу, — сказал Павел Морозов. — Сегодня было обстоятельное совещание, на котором мы обсудили планы, проблематику и выработали решения по ряду спортивных объектов. Академия Коноплева сейчас активно развивается, в том числе благодаря поддержке Правительства Самарской области».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области