В Сызрани прошли соревнования по синхронному фигурному катанию на коньках

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В программу соревнований вошли четыре турнира: открытые соревнования Самарской области, первенство России, всероссийские соревнования "Кубок Федерации" и финал Кубка России.



В первенстве России среди перворазрядников победителями турнира стала "Казаночка" из Татарстана. На втором месте петербургская команда "Санрайз-2". Третьи - "Айс Фэнтези" из Москвы. Тольяттинский "Эдельвейс" показал восьмой результат из 13 команд-участниц.



В "Кубке Федерации" на первом месте казанская "Идель", набравшая по итогам двух выступлений - 202.12 баллов и опередившая трехкратных чемпионов мира среди юниоров, команду "Юность-юниоры" из Свердловской области (192.86). Бронза – у представительниц Самарской области "Жемчужина-юниоры" (181.72).



В финале Кубка РФ среди мастеров спорта победу одержали трехкратные чемпионы мира, команда "Парадиз" из Санкт-Петербурга, выигравшая и короткую, и произвольную программы (245.70). Серебряным призером стала команда из Свердловской области "Юность-сеньоры" (224.29). Третье место - у "Жемчужины" из Самарской области (208.95).

Фото: минспорт СО