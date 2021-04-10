Я нашел ошибку
Главные новости:
С темой космоса "Крылья" подошли к оформлению состава команды. Игроки на экранах были в образах космонавтов, что вновь подтвердило для Самары статус космической столицы.
Всё о матче "Крылья Советов" – "Динамо"
Беременная супруга Гарри Меган Маркл по рекомендации врача останется в США.
Принц Гарри, находящийся в США, примет участие в церемонии прощания со своим дедом
С заявлением о краже обратилась внучка потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве после хищения 23 млн рублей у дочери Чкалова
Досталось и проходившей мимо бабушке.
В Томске при тушении мусорки шланг вырвался из рук пожарного и сбил его с ног
Помощь многодетной семье, расселение ветхого жилья и ремонт полувековой дороги: на приём пришли люди, которые не смогли добиться помощи без вмешательства губернатора.
Дмитрий Азаров встретился с жителями Сызрани и назвал сроки решения их проблем
Всего в СО выявлен  201 случай новой коронавирусной инфекции.
24 человека умерли в регионе от коронавируса
Работы по обустройству полосы будут начаты уже в следующий понедельник, 12 апреля.
На Московском шоссе планируют обустроить дополнительную полосу для поворота на проспект Масленникова
В Кирове прошел первый соревновательный день чемпионата России по плаванию среди ЛИН.
Тольяттинка Ольга Потешкина завоевала золото на ЧР по плаванию 
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Всё о матче "Крылья Советов" – "Динамо"
В самарской модельной библиотеке школьникам рассказали о космических технологиях
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Самарский Футбол Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Всё о матче "Крылья Советов" – "Динамо"

10 апреля 2021 21:54
35
С темой космоса "Крылья" подошли к оформлению состава команды. Игроки на экранах были в образах космонавтов, что вновь подтвердило для Самары статус космической столицы.

Вместе с разрешением на посещение матча 50% от вместимости на стадион, в Самару неминуемо вернулась атмосфера Премьер-лиги. Всех пришедших на стадион ожидали разнообразные тематические фотозоны, а также концерт, посвященный грядущему празднованию Дня космонавтики.

Зрителей встречали аниматоры в костюмах космонавтов и талисман нашей команды Крыс Лютик. Каждый болельщик мог сфотографироваться со смысловыми арт-объектами – космической матрешкой, шлемом космонавта и галактическим ростомером. Большое количество болельщиков собрал и музыкальный концерт, где выступали несколько детских коллективов, а также дуэт с баяном и балалайкой, исполнявший частушки.

Все это не только дарило болельщикам хорошее настроение, но и настраивало на космическую атмосферу, что впоследствии перетекло в фантастический антураж матча в чаше "Солидарность Арены".

На игру команды вышли в майках со словами благодарности волонтерам. На каждой из футболок был автограф футболиста стартового состава. В перерыве добровольцы получили их в подарок из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На игровой форме "Крыльев Советов" был изображен Юрий Гагарин.

Пожалуй, самый необычный отсчет перед стартом матча был именно на "Солидарность Арене". Прямо перед игрой призер Чемпионатов мира и Европы по биатлону Эдуард Латыпов закрыл пять мишеней на табло стадиона, потратив на каждую ровно по секунде. Таким образом, матч начался, а Эдуард отработал важный элемент в биатлонной программе.

С темой космоса "Крылья" подошли к оформлению состава команды. Игроки на экранах были в образах космонавтов, что вновь подтвердило для Самары статус космической столицы.

Кроме того, более двух тысяч добровольцев из Самарской области смогли вживую поболеть за родную команду "Крылья Советов". Всего их собралось порядка 2300 человек. Чествовал и благодарил волонтеров лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. За победой над "Динамо" глава региона и добровольцы наблюдали вместе. "Крылья Советов" не подвели и отблагодарили своих преданных поклонников.

Для тех, кто не смог посетить стадион, было организованно невероятное освещение поединка. Игра транслировалась дразу на трех площадках, а игру в социальных сетях для зрителей прокомментировала первая девушка-комментатор – Наталья Юрина.

После матча глава региона Дмитрий Азаров лично поздравил Игоря Осинькина, Сергея Корниленко и Ивана Сергеева с победой.

Почти 13 тысяч человек пришли на стадион "Солидарность Арены". Это стало рекордом посещаемости нынешнего сезона. Совсем недавно эпидемиологические ограничения были смягчены и теперь посещать стадион с соблюдением санитарных норм могут до 50% от вместимости.

Рекордные цифры зрителей также отличились и рекордной по яркости и громкости поддержкой. Сектор активных болельщиков подготовил банер "Выходим на орбиту", а мощнейшую, космическую поддержку отметили не только футболисты, но и многие гости этого матча, рассказали в пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также в здании библиотеки открылась тематическая выставка «Ю. Гагарин. Звёздный полёт».
09 апреля 2021, 19:47
В самарской модельной библиотеке школьникам рассказали о космических технологиях
Также в здании библиотеки открылась тематическая выставка «Ю. Гагарин. Звёздный полёт». Общество
534
После нескольких месяцев онлайн-режима самарский творческий коллектив возвращается к привычному формату работы.
06 апреля 2021, 16:52
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
После нескольких месяцев онлайн-режима самарский творческий коллектив возвращается к привычному формату работы. Культура
990
В этом году основной объем работ по наведению порядка в городе после зимы распределен на 4 средника - 7, 14, 21 и 28 апреля, и 4 субботника: 3, 10, 17 и 24 апреля.
03 апреля 2021, 15:49
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
В этом году основной объем работ по наведению порядка в городе после зимы распределен на 4 средника - 7, 14, 21 и 28 апреля, и 4 субботника: 3, 10, 17 и 24 апреля. Благоустройство
1216
В центре внимания
Определились сперники нашего клуба "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сезона 2020-2021
10 апреля 2021  14:11
Определились сперники нашего клуба "Крылья Советов" в полуфинале Кубка России по футболу сезона 2020-2021
Самарский Футбол
566
Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ
10 апреля 2021  13:29
Самарцам сообщили, насколько подорожают тарифы ЖКХ
ЖКХ
264
НОЦ мирового уровня Инженерия будущего встречает гостей
10 апреля 2021  10:47
НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» встречает гостей
Образование
338
Волнующие вопросы главе региона задали студенты на открытой встрече.
9 апреля 2021  19:31
Дмитрий Азаров будет добиваться увеличения бюджетных мест для студентов сызранского филиала СамГТУ
Образование
684
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
512
Весь список