Всё о матче "Крылья Советов" – "Динамо"

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Вместе с разрешением на посещение матча 50% от вместимости на стадион, в Самару неминуемо вернулась атмосфера Премьер-лиги. Всех пришедших на стадион ожидали разнообразные тематические фотозоны, а также концерт, посвященный грядущему празднованию Дня космонавтики.

Зрителей встречали аниматоры в костюмах космонавтов и талисман нашей команды Крыс Лютик. Каждый болельщик мог сфотографироваться со смысловыми арт-объектами – космической матрешкой, шлемом космонавта и галактическим ростомером. Большое количество болельщиков собрал и музыкальный концерт, где выступали несколько детских коллективов, а также дуэт с баяном и балалайкой, исполнявший частушки.

Все это не только дарило болельщикам хорошее настроение, но и настраивало на космическую атмосферу, что впоследствии перетекло в фантастический антураж матча в чаше "Солидарность Арены".

На игру команды вышли в майках со словами благодарности волонтерам. На каждой из футболок был автограф футболиста стартового состава. В перерыве добровольцы получили их в подарок из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На игровой форме "Крыльев Советов" был изображен Юрий Гагарин.

Пожалуй, самый необычный отсчет перед стартом матча был именно на "Солидарность Арене". Прямо перед игрой призер Чемпионатов мира и Европы по биатлону Эдуард Латыпов закрыл пять мишеней на табло стадиона, потратив на каждую ровно по секунде. Таким образом, матч начался, а Эдуард отработал важный элемент в биатлонной программе.

С темой космоса "Крылья" подошли к оформлению состава команды. Игроки на экранах были в образах космонавтов, что вновь подтвердило для Самары статус космической столицы.

Кроме того, более двух тысяч добровольцев из Самарской области смогли вживую поболеть за родную команду "Крылья Советов". Всего их собралось порядка 2300 человек. Чествовал и благодарил волонтеров лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. За победой над "Динамо" глава региона и добровольцы наблюдали вместе. "Крылья Советов" не подвели и отблагодарили своих преданных поклонников.

Для тех, кто не смог посетить стадион, было организованно невероятное освещение поединка. Игра транслировалась дразу на трех площадках, а игру в социальных сетях для зрителей прокомментировала первая девушка-комментатор – Наталья Юрина.

После матча глава региона Дмитрий Азаров лично поздравил Игоря Осинькина, Сергея Корниленко и Ивана Сергеева с победой.

Почти 13 тысяч человек пришли на стадион "Солидарность Арены". Это стало рекордом посещаемости нынешнего сезона. Совсем недавно эпидемиологические ограничения были смягчены и теперь посещать стадион с соблюдением санитарных норм могут до 50% от вместимости.

Рекордные цифры зрителей также отличились и рекордной по яркости и громкости поддержкой. Сектор активных болельщиков подготовил банер "Выходим на орбиту", а мощнейшую, космическую поддержку отметили не только футболисты, но и многие гости этого матча, рассказали в пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"