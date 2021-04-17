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Встречу между ветеранами "Крыльев Советов" и командой блогеров "Амкал" открыл Дмитрий Азаров

17 апреля 2021 20:33
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Дмитрий Азаров открыл матч ветеранов КС с "Амкалом" ударом по мячу.

Сегодня на стадионе "Солидарность Арена" состоялись сразу два матча: "Крылья Советов" - "Факел" (Воронеж) и ветераны ФК "КС" -  команда блогеров "Амкал".

Второй матч на "Солидарность Арене" губернатор открыл лично. Он первым ударил по мячу, отдав пас ветеранам..

Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранов самарского футбольного клуба за то, что они хранят традиции.

Глава региона подчеркнул, что именно на них равняются сегодняшние футболисты.

Ветераны "Крыльев" продемонстрировали слаженную игру, разгромив "Амкал" (6:1).

 

 Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

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