Всероссийская спартакиада: в Сочи завершились соревнования по настольному теннису

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В Сочи завершились соревнования по настольному теннису в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.



В женском одиночном разряде представительница Самарской области Мария Тайлакова выиграла серебряную медаль. В финале она уступила нижегородской теннисистке Элизабет Абраамян со счетом - 3:4.



В смешанном парном разряде самарцы Лев Волин и Екатерина Зиронова завоевали бронзовые медали. На первом месте теннисисты из Республики Татарстан - Саъди Исмаилов и Елена Абаимова. На третьем - столичный дуэт Алексей Ливенцов и Юлия Прохорова.



Напомним, ранее женская сборная Самарской области (Мария Тайлакова, Екатерина Зиронова, Валерия Щербатых) выиграла командный турнир.



В общекомандном зачете среди спортивных сборных команд субъектов по настольному теннису сборная 63 региона заняла 3 место. На первом - Москва, на втором - Санкт-Петербург.

Фото: минспорта СО