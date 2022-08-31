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Всероссийская спартакиада: в Санкт-Петербурге завершились соревнования по парусному спорту

31 августа 2022 18:12
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Представители Самарской области завоевали медали.

В Санкт-Петербурге завершились соревнования по парусному спорту в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 150 спортсменов из 15 регионов России, которые разыграли 10 комплектов медалей в олимпийских классах яхт. Представители Самарской области завоевали медали в 4 дисциплинах:

Лаздин Дмитрий (класс «470», в экипаже с Мариной Федоровой из Санкт-Петербурга);
Семенов Максим/ Щетинкина Алина (класс «Накра-17»);
Рожков Вячеслав (класс «49-й», в экипаже с Василием Богдановым из Санкт-Петербурга);
Ермакова Наталья/ Сухова Алена (класс «49-й FX»);
Могильная Анастасия/ Кирсанова Полина (класс «49-й FX»).

На фото: Семенов Максим и Щетинкина Алина.

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