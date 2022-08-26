Всероссийская Спартакиада: в Челябинске стартовал легкоатлетический турнир

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В Челябинске на стадионе им. Елены Елесиной стартовал легкоатлетический турнир Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.



В первый день соревнований представительница Самарской области Анна Авдеева завоевала бронзовую медаль в толкании ядра, отправив снаряд на отметку 16 метров 60 сантиметров. Победительницей стала москвичка Снежана Трофимец (17,84). Серебро - у Натальи Троневой из Краснодарского края (17,39).



В соревнованиях принимают участие 444 атлета из 53 регионов Российской Федерации. Состязания продлятся до 28 августа включительно. Прямые трансляции легкоатлетического турнира на телеканале «Матч! Страна», а также самые яркие моменты на телеканале «Матч!».



Всероссийская спартакиада стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проходят на спортивных объектах 12 регионов страны в 39 видах спорта - по программе XXXIII Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Фото: минспорта СО