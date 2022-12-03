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В четверг, 1 декабря, в Самарской области стартовала Всероссийская акция «Спортивная зима», посвященная открытию зимнего спортивного сезона.



Всероссийская акция проводится в нашей стране впервые по инициативе Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Главная цель - популяризация спортивного и здорового образа жизни среди населения.



В Тольятти открытие зимнего сезона отпраздновали в ледовом Дворце спорта «Лада-Арена». В мероприятии приняли участие воспитанники детских домов, которые вместе с хоккеистами и тренерами детско-юношеской спортивной школы «Лада» соревновались в эстафетах на льду. Праздник завершился совместным чаепитием.

Фото: минспорта СО