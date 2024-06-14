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22 и 23 июня в Самарской области пройдет летний Luka Ultra Trail – серия трейловых забегов и велозаездов на территории национального парка "Самарская лука" со стартом и финишем в селе Ширяево.



Организаторы соревнований - министерство спорта Самарской области, администрация Жигулевска и серия стартов VOLGAMAN.



Национальный парк "Самарская Лука" – особо охраняемая природная территория, расположенная на одноименном полуострове, образованном изгибом русла реки Волги. Дистанции для участников длиной от 500 метров до 100 километров будут проложены как по проселочным дорогам, так и по бездорожью. В программе - трейл, велозаезды, каникросс, северная ходьба и кросс-поход. Всем участникам потребуется медицинский допуск, а собакам – ветеринарный паспорт с прививками.



Ожидается около 700 участников из разных регионов России. Все подробности и регистрация по ссылке.

Фото: freepik.com