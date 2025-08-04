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Вратарь клуба «Крылья Советов» поделился эмоциями от победы над «Ростовом»

4 августа 2025 11:31
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Вратарь клуба «Крылья Советов» поделился эмоциями от победы над «Ростовом»

Вратарь клуба «Крылья Советов» Сергей Песьяков в разговоре с корреспондентом 161.RU поделился эмоциями от победы над «Ростовом».

— Я на кубковую игру со «Спартаком» приезжал. Почти со всеми пообщался: с кем‑то чуть больше, с кем‑то чуть меньше. Местных ребят, которые к футболу не имеют отношения, увидел. «Ростову» большой респект, болельщикам. У меня не было возможности попрощаться с ними — не дали мне этого, к сожалению.

— Можно ли сказать, что матчи с «Ростовом» принципиальны для вас из‑за этого? Нет ли обиды?

— Каждому спортсмену важно выигрывать. Если бы за победу над «Ростовом» давали шесть очков, то я мог бы об этом говорить, но пока игры против «Ростова» мне удаются. Несмотря на некоторые поражения. Если смотреть индивидуально, — а так всё же нельзя, — то действовал неплохо. Но какой‑то подоплеки я бы не искал. С уважением отношусь к команде, с любовью даже. Такого, как у Артема Дзюбы, который настраивается на свои бывшие команды, у меня нет. Я понимаю значимость игры, здесь много знакомых. Не хотелось ударить в грязь лицом перед близкими.

— После игры ничего не сказали Егору Голенкову за то, что он вас лишил сухого матча?

— Нет. Но я вот в лоб пробил ему в игре — всё сказал. В конце хотел перебросить его, немного жара в голову ударила. Я его так наказал, скажем так (смеется).

— Вы приехали в Ростов заранее. Показывали город одноклубникам из Самары?

— Сходили поели раков. Ракова, кстати, не было. У него своя подготовка — не будем ее менять. Мы его в Краснодаре готовили.

Футбольный клуб «Ростов» в чемпионате России потерпел три поражения в трех матчах. На счету желто-синих ноль очков.

Сергей Песьяков родился 16 декабря 1988 года в Иваново. Играл за «Шинник», «Текстильщик», «Анжи» и московский «Спартак». Впервые в «Ростов» пришел в годовую аренду в 2012-м. На постоянной основе контракт подписал в 2017 году и играл за команду семь лет. С лета 2024-го выступает за «Крылья Советов».

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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