Врачи и пациенты сыграли товарищеский матч в Самаре

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В Самаре прошёл первый футбольный товарищеский матч между сборной врачей Самарской области и командой пациентов, перенесших трансплантацию почек и находящихся на гемодиализе. Среди игроков также был и пациент с пересаженным сердцем Антон Дворников, которому провели трансплантацию в 2018 году в ФНМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Академика В.И. Шумакова. Игра была приурочена ко Всемирному дню почки.

Организаторами первого товарищеского матча стали член правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА», президент регионального отделения в Самарской области Елена Майорова, капитан сборной врачей Самарской области, врач-торакальный хирург Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ильдар Камеев, первичная профсоюзная организация СОКБ им В. Д. Середавина.

Команду пациентов приехали поддержать футболисты из Димитровграда и Волгограда.

В состав команды врачей вошли медицинские работники из Самары, а также их дети — Камиль Камеев и Амир Баишев. Капитан команды не только собрал команду врачей, но и организовал площадку для игры и обеспечил профессиональное судейство.

«Это не просто спортивное мероприятие, а важный шаг поддержки пациентов. Они показывают своим примером, что даже после серьёзных заболеваний можно возвращаться к активной жизни», — отметил Ильдар Камеев.

После матча участники пообщались и обсудили свои впечатления. Президенту регионального отделения МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Елене Майоровой в феврале 2024 году провели трансплантацию почки в клиниках Самарского государственного медицинского университета.

«Этот матч - яркий показатель того, каких успехов может достичь современная медицина и насколько высоко качество медицинской помощи, которую сегодня оказывают наши врачи. Особенно ценно, что это событие объединило пациентов и врачей, показав, что активная, полноценная жизнь возможна даже после серьёзных испытаний. Видеть пациентов жизнерадостными, настроенными на позитив — это лучший стимул для врача продолжать трудиться с полной отдачей. Атмосфера матча зарядила всех невероятной энергией, сплотила участников и наглядно продемонстрировала силу командной работы и спортивного духа», — рассказала Елена Майорова.

По итогу матча были определены лучшие игроки среди команд: Камиль Камеев, а среди пациентов - Магомед Султанмурадов.

Участники и организаторы выразили надежду, что эта встреча положит начало новой традиции, способствующей популяризации активного образа жизни и сплочению врачей и пациентов.

Фото: Министерство здравоохранения Самарской области