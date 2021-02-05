Воспитанница самарского баскетбола дебютировала в национальной сборной России

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Вчера состоялся матч отборочного турнира на женский чемпионат Европы по баскетболу 2021 года между сборными России и Эстонии. Наша команда одержала убедительную победу со счетом 79:35. В составе российской команды свой первый матч провела 22-х летняя Дарья Курильчук, набравшая по итогам встречи 14 очков.



Дарья Курильчук - уроженка Самары, воспитанница самарской спортшколы СШОР №1. В 2013 году перешла в профессиональный клуб «Спарта энд К» из подмосковного города Видное (один из сильнейших женских баскетбольных клубов России). В 2014 году Дарья выиграла первенство Европы среди девушек до 16 лет, в 2017 году - чемпионат мира среди девушек до 19 лет. В июле 2020 года заключила контракт с клубом премьер-лиги "Енисей" (Красноярский край).



- Давно уже выступала за молодежную сборную. Но, выйдя на паркет, я снова вспомнила, насколько это ценно и классно носить майку с надписью «Россия», защищать цвета флага страны. Очень волнительные и очень приятные ощущения. Думаю, в первую очередь родители будут мной гордиться. И мне от этого вдвойне приятно", - отметила после дебюта Дарья.



Папа спортсменки, Виктор Курильчук, работает тренером женской профессиональной баскетбольной команды "Самара". Мама, Марина Курильчук - тренер СШОР №1, возглавляет юниорскую сборную команду Самарской области, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО