«Волжский пируэт»: Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой лидируют после ритм-танца

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В Самаре в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Все внимание болельщиков 63 региона приковано к розыгрышу медалей в танцах на льду, где выступает тольяттинец Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой.



После первого выступления дуэт Базин/Худайбердиева получил за прокат 84,27 балла. Фигуристы почти на балл обновили свой рекорд по сравнению с этапом в Уфе, где они стали победителями.



В воскресенье, 20 ноября, соревнования в танцах на льду стартуют в 17:30 по самарскому времени. Прямая трансляция турнира на сайте «Первого канала»: clck.ru/363qjZ.

Фото: минспорта СО