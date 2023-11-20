«Волжский пируэт»:  Егор Базин и Елизавета Худайбердиева - победители турнира в танцах на льду

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого завершился пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Тольяттинец Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой стали победителями турнира в танцах на льду. Фигуристы получили по итогам двух программ 208,99 балла (84,27 балла за ритм-танец и 124,72 балла за произвольный танец).
Мужское одиночное катание:
Гуменник Петр (300,66)
Савосин Роман (288,46)
Самарин Александр (263,21)
Женское одиночное катание:
Синицына Ксения (216,08)
Садкова Дарья (210,71)
Гущина Ксения (197,92)
Танцы на льду:
Худайбердиева Елизавета/ Базин Егор (208,99)
Хавронина Ирина/ Нарижный Девид (201,16)
Леонтьева Софья/ Горелкин Даниил (190,39)
Заключительный этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» пройдет в Москве с 24 по 27 ноября.
Фото: минспорта СО