«Волжский пируэт»:  Егор Базин и Елизавета Худайбердиева - победители турнира в танцах на льду

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В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого завершился пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Тольяттинец Егор Базин в паре с Елизаветой Худайбердиевой стали победителями турнира в танцах на льду. Фигуристы получили по итогам двух программ 208,99 балла (84,27 балла за ритм-танец и 124,72 балла за произвольный танец).



Мужское одиночное катание:

Гуменник Петр (300,66)

Савосин Роман (288,46)

Самарин Александр (263,21)



Женское одиночное катание:

Синицына Ксения (216,08)

Садкова Дарья (210,71)

Гущина Ксения (197,92)



Танцы на льду:

Худайбердиева Елизавета/ Базин Егор (208,99)

Хавронина Ирина/ Нарижный Девид (201,16)

Леонтьева Софья/ Горелкин Даниил (190,39)



Заключительный этап Гран-при России «Золотой конек Москвы» пройдет в Москве с 24 по 27 ноября.

Фото: минспорта СО