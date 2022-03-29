Волейбольный клуб «Нова» провел два матча в Казани 

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Волейбольный клуб «Нова» в очередном туре финального раунда российского чемпионата Высшей лиги «А» провел два матча в Казани.



Соперником новокуйбышевцев стала команда «Академия-Казань». В первом матче "Нова" обыграла хозяев со счетом - 3:1. Во втором противостоянии казанцы смогли взять реванш, обыграв команду Алексея Бабешина с таким же счетом – 3:1.



Данный результат позволил "Нове" обеспечить себе участие в суперфинале, в котором встретятся два лучших клуба по итогам чемпионата. До окончания финального раунда новокуйбышевцам осталось провести один тур, который пройдет в Москве 2 и 3 апреля. Соперником волжан станет столичный клуб МГТУ.

Фото: минспорт СО