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Волейболист "Новы" призвал спортсменов защитить близких от коронавируса

3 мая 2021 13:28
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Волейболист "Новы" призвал спортсменов защитить близких от коронавируса

Денис Шенкель подчеркнул важность вакцинации:

- Если я приду на тренировку, допустим, заболевшим коронавирусом, заражу другого – он третьего. И получится, что у нас вся команда заболеет из-за одного человека. Я сказал, что хочу сделать прививку от коронавируса, жена поддержала и сказала, что сделает тоже. Не хотелось бы принести эту заразу домой жене и грудному ребенку. Хочется, чтобы все спортсмены последовали этому примеру.

Как рассказали в волейбольном клубе, волейболисты прошли медосмотр в новокуйбышевской больнице и вакцинировались. Участники команды привились одними из первых среди спортсменов Самарской области, пишет Сова.инфо.

Фото: Волейбольный клуб "Нова"

 

Теги: вакцинация коронавирус

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