Во время массовой гонки «Лыжня России» в Самаре будет ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «40-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» – с 06:00 до 16:00 26 февраля 2022 года будет ограничено движение транспорта на участке улично-дорожной сети: по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» на участке от ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Самары.

Подробнее с временной схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении.

Фото: минспорт СО