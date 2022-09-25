Во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого прошел 17-ый розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова

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Заветный трофей завоевали баскетболисты «Самары». В этом году турнир получился международным. Помимо хозяев, а также гостей из Перми и Нижнего Новгорода, на паркет вышла белорусская дружина из Минска. В первый день самарцы одолели минчан со счетом – 90:68, во второй – выиграли у нижегородцев – 91:87.



Перед началом игр баскетбольный клуб «Самара» вместе со своими болельщиками отметил 45-летний юбилей и провел презентацию команд. В торжественной церемонии приняла участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Вместе с президентом клуба Камо Погосяном она вручила клубные майки игрокам мужских и женских команд, а также памятные награды ветеранам и тренерам, творившим многолетнюю историю клуба.



«Сегодня при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова баскетбол получает новое развитие. Ежегодно по всей области строятся новые универсальные спортивные площадки, которые оборудуются баскетбольными щитами и кольцами, что позволяет привлекать к регулярным занятиям физической культурой и спортом все больше талантливой молодежи. В этом сезоне, благодаря непосредственному участию главы региона в жизни клуба, наша команда выступит в Единой лиге ВТБ», - отметила Лидия Анатольевна.



Первый матч в элитном дивизионе волжане проведут уже 3 октября. Команда под руководством Сергея Базаревича примет самый титулованный клуб страны - московский ЦСКА.

Фото: минспорта СО