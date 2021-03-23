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23 марта в УК «МТЛ Арена» состоялись областные соревнования по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

В соревнованиях участвовали команды, в которых играли дети-сироты и дети, оставшимися без попечения родителей (юноши 2006-2007 годов рождения).

Победители соревнований:

1 место — ГКУ СО«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителям «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)».

2 место — ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство» городского округа Тольятти (коррекционный)».

3 место — ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск.

Команды награждены кубками и дипломами, участники команд сувенирной продукцией, передает пресс-служба минспорта СО.