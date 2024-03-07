В Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады

В тольяттинском легкоатлетическом манеже, построенном в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования. В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена.
Командный зачет:
Самарский государственный технический университет (СамГТУ);
Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ);
Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ).
Победители в личных дисциплинах:
Бег с барьерами 60 м
Аделина Андреева (СГСПУ), Александр Казберов (СФ МГПУ)
Бег 60 м
Екатерина Лагутина (СамГТУ), Александр Покоев (СамГТУ)
Бег 200 м
Анастасия Орлова (ПГУТИ/СШОР-2), Александр Покоев (СамГТУ)
Бег 400 м
Анастасия Орлова (ПГУТИ/СШОР-2), Кирилл Усик (Самарский университет)
Бег 800 м
Полина Долгова (СГЭУ), Владимир Чистяков (СамГАУ)
Бег 1500 м
Анна Крыслова (СГСПУ), Дмитрий Крыслов (СГСПУ)
Бег 3000 м
Анна Крыслова (СГСПУ), Дмитрий Крыслов (СГСПУ)
Эстафета 4х200 м
Девушки – СамГТУ, юноши – СамГТУ
Прыжок в длину
Аделина Андреева (СГСПУ), Сергей Гуревич (СГЭУ)
Тройной прыжок
Арина Кос (СамГАУ), Сергей Гуревич (СГЭУ)
Прыжок в высоту
Константин Карпов (СГСПУ)
Толкание ядра
Елизавета Филипченко (СамГТУ), Дмитрий Мужиков (СГСПУ)
Фото: минспорта СО