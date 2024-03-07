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В Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады
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В Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады

7 марта 2024 17:57
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В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена.

 В тольяттинском легкоатлетическом манеже, построенном в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования. В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена.

Командный зачет:

 Самарский государственный технический университет (СамГТУ);
 Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ);
 Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ).

Победители в личных дисциплинах:

Бег с барьерами 60 м
 Аделина Андреева (СГСПУ), Александр Казберов (СФ МГПУ)

Бег 60 м
 Екатерина Лагутина (СамГТУ), Александр Покоев (СамГТУ)

Бег 200 м
 Анастасия Орлова (ПГУТИ/СШОР-2), Александр Покоев (СамГТУ)

Бег 400 м
 Анастасия Орлова (ПГУТИ/СШОР-2), Кирилл Усик (Самарский университет)

Бег 800 м
 Полина Долгова (СГЭУ), Владимир Чистяков (СамГАУ)

Бег 1500 м
 Анна Крыслова (СГСПУ), Дмитрий Крыслов (СГСПУ)

Бег 3000 м
 Анна Крыслова (СГСПУ), Дмитрий Крыслов (СГСПУ)

Эстафета 4х200 м
 Девушки – СамГТУ, юноши – СамГТУ

Прыжок в длину
 Аделина Андреева (СГСПУ), Сергей Гуревич (СГЭУ)

Тройной прыжок
 Арина Кос (СамГАУ), Сергей Гуревич (СГЭУ)

Прыжок в высоту
 Константин Карпов (СГСПУ)

Толкание ядра
 Елизавета Филипченко (СамГТУ), Дмитрий Мужиков (СГСПУ)

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

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