В Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады

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В тольяттинском легкоатлетическом манеже, построенном в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования. В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена.



Командный зачет:



Самарский государственный технический университет (СамГТУ);

Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ);

Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ).



Победители в личных дисциплинах:



Бег с барьерами 60 м

Аделина Андреева (СГСПУ), Александр Казберов (СФ МГПУ)



Бег 60 м

Екатерина Лагутина (СамГТУ), Александр Покоев (СамГТУ)



Бег 200 м

Анастасия Орлова (ПГУТИ/СШОР-2), Александр Покоев (СамГТУ)



Бег 400 м

Анастасия Орлова (ПГУТИ/СШОР-2), Кирилл Усик (Самарский университет)



Бег 800 м

Полина Долгова (СГЭУ), Владимир Чистяков (СамГАУ)



Бег 1500 м

Анна Крыслова (СГСПУ), Дмитрий Крыслов (СГСПУ)



Бег 3000 м

Анна Крыслова (СГСПУ), Дмитрий Крыслов (СГСПУ)



Эстафета 4х200 м

Девушки – СамГТУ, юноши – СамГТУ



Прыжок в длину

Аделина Андреева (СГСПУ), Сергей Гуревич (СГЭУ)



Тройной прыжок

Арина Кос (СамГАУ), Сергей Гуревич (СГЭУ)



Прыжок в высоту

Константин Карпов (СГСПУ)



Толкание ядра

Елизавета Филипченко (СамГТУ), Дмитрий Мужиков (СГСПУ)

Фото: минспорта СО